Czesi obawiają się koronawirusa ze Śląska. Obowiązkowe testy

Kontrole znikają, ale nie dla wszystkich

Jeszcze tylko dziś (piątek 12 czerwca) do północy straż graniczna będzie prowadziła tymczasowe kontrole na wjeździe do Polski, które zostały wprowadzone w połowie marca. W sobotę 13 czerwca zniesione zostaną kontrole na granicach wewnętrznych Polski z Czechami, Słowacją, Niemcami i Litwą. Polska otwiera granice, ale to nie oznacza, że już w ten weekend możemy swobodnie pojechać do Czech. Czesi dopiero w poniedziałek 15 czerwca będą wpuszczać do siebie Polaków.

Mieszkańcy województw mazowieckiego, małopolskiego czy pomorskiego wjadą do naszych południowych sąsiadów normalnie, ale mieszkańcy województwa śląskiego będą musieli mieć negatywny wynik testu na Covid-19.

Taką informację podał czeski portal Lidovki.cz. Zacytował on premiera Andreja Babiša, który stwierdził, że z powodu trudnej sytuacji epidemiologicznej wśród polskich górników na Górnym Śląsku po 15 czerwca mieszkańcy województwa śląskiego będą musieli przedstawić negatywny wynik testu na Covid-19.