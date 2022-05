Cieszyńska Wenecja - kiedyś pracowali tu rzemieślnicy, co znajduje się dzisiaj? Ciekawa atrakcja turystyczna na weekend Mateusz Zarembowicz

Cieszyńska Wenecja, fragment starówki powstały pomiędzy XVII a XIX wiekiem. To właśnie w tej części starego miasta skupili się rzemieślnicy, którzy do wykonywania swojego zawodu potrzebowali dostępu do wody. Dziś odwiedzają to miejsce turyści, którzy poszukują ciekawych atrakcji na weekendowe zwiedzanie.