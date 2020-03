Cieszyn zamyka miejskie instytucje kulturalne i sportowe. W szkołach zajęcia odwołane do 13 marca

W związku z potwierdzonymi dwoma przypadkami zakażenia koronawirusem w Cieszynie decyzją burmistrz Cieszyna Gabrieli Staszkiewicz zajęcia we wszystkich szkołach podstawowych do piątku 13 marca włącznie są zawieszone. Placówki w tym czasie zostaną poddane dezynfekcji. Na bieżąco dezynfekowane są także autobusy miejskie.

- Jednocześnie apelujemy do rodziców o zachowanie spokoju, stosowanie się do zaleceń i wytycznych Sanepidu, o zadbanie, by dzieci w tym czasie pozostały w domu, nie uczęszczały na dodatkowe zajęcia ani spotkania towarzyskie – zwraca uwagę Gabriela Staszkiewicz. - W przypadku dzieci w wieku szkolnym, które mają rodzeństwo w wieku przedszkolnym, rekomendujemy pozostaje wszystkich dzieci w domu. Obecnie wszystkie miejskie przedszkola i żłobki funkcjonują normalnie i zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych. Na dzisiaj nie ma przesłanek, aby podjąć decyzję o ich zamknięciu. Uwrażliwiamy również na fakt, że koronawirus jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych, dlatego prosimy, by w miarę możliwości dzieci nie pozostawały w tym czasie pod opieką dziadków - podkreśla.