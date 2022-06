Cieszyn wybierze najlepszego DJ-a na Śląsku. Konkurs organizowany przez Browar Zamkowy to impreza na całe lato! Chcesz się zgłosić?

Najlepszy z najlepszych. Kto zostanie śląskim DJ-em nr 1?

Jest ich wielu. Spotykamy ich na imprezach wszelkiej maści, to dzięki nim i ich muzycznej selekcji tak dobrze się bawimy. Kto z nich jednak ma szansę na zostanie... najlepszym? Silesian Summer Contest 2022 to konkurs, który wskaże, kto jest najmocniejszy za konsoletą! Na uczestników czekają nagrody o wartości 3000 zł i możliwość wystąpienia na Cieszyńskiej Jesieni Piwnej w przyszłym roku. DJ-ska rywalizacja będzie mieć miejsce na Browarze Zamkowym w Cieszynie i odbywać się będzie w różne dni na przestrzeni następnych trzech miesięcy: 16 lipca, 22 lipca , 29 lipca, 12 sierpnia, 27 sierpnia i 23 września 2022.

Zapisy na Silesian Summer Contest 2022 nadal trwają

Chętni mogą napisać na adres [email protected] do 10 lipca 2022. Jeśli zajmujesz się DJ-ką, może to być dla ciebie szansa na większy rozgłos. Zagraj na dziedzińcu Browaru Zamkowego i przekonaj słuchaczy, że to właśnie ty zasługujesz na tytuł najlepszego DJ-a na Śląsku!