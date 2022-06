Bieg Kelnerów wraca do Wisły! Trwają zapisy do tej wyjątkowej imprezy. Można wygrać konkretną sumę! Zobacz ARCHIWALNE WIDEO JAK

Kultowy Bieg Kelnerów wraca do Wisły. Zapisy do udziału w imprezie trwają do środy 22 czerwca. Sam bieg odbędzie się w przyszłą sobotę i zapowiadają się nie lada emocje. Będą się liczyły zwinność i precyzja. Na najlepszego kelnera czeka nagroda główna w wysokości 2 tysięcy złotych,