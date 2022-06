Back To The Roots 2022 w Cieszynie. Nowa impreza muzyczna na Browarze Zamkowym wkrótce zaserwuje amerykańskie brzmienia

Back To The Roots 2022 - data i ceny biletów

Browar Zamkowy w Cieszynie stoi muzyką i stale rozszerza swoją bogatą ofertę. Ledwo skończył się Local Secret, już mamy kolejną propozycję w muzycznym kalendarium tej bardzo popularnej miejscówki. Tym razem na gości czekają brzmienia wprost z amerykańskich prerii, gór, barów. Back To The Roots, organizowane we współpracy ze Śląskim Jazz Clubem i Fundacją Dziedzictwa Księstwa Cieszyńskiego, skupiać będzie się na tamtejszej muzyce folkowej (wliczając w to country i muzykę kowbojską) i bluesowej, starając się przy tym wplatać rodzime akcenty. Impreza odbędzie się 5 i 6 sierpnia 2022. Bilet jednodniowy to wydatek rzędu 89 zł, dwudniowy natomiast - 159 zł. Można nabyć je na tej stronie.