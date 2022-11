Zimowa odsłona Energylandii. To, co tam zobaczyliśmy... przerosło nasze oczekiwania!

Byliśmy niejednokrotnie w Energylandii, ale zawsze latem. Zawsze uważaliśmy, że właśnie wtedy możliwości zabawy jest najwięcej. Tym razem zdecydowaliśmy się jednak na wycieczkę do zimowej odsłony Energylandii. To, co tam zobaczyliśmy przerosło nasze oczekiwania! Wiele rzeczy nas zaskoczyło, a zwłaszcza ceny biletów, ilość atrakcji i wygląd samego parku!

Ceny biletów mają znaczenie!

W dobie, gdy wszystko drożeje, ceny biletów mają ogromne znaczenie! To właśnie tu było nasze pierwsze zaskoczenie! Zimowe ceny biletów do Energylandii są bardzo niskie, a przez to szczególnie przystępne! Bez promocji bilet normalny kosztuje zaledwie 99 zł, a ulgowy 79. To naprawdę świetna cena zważając na to, jak duży jest teren Parku i na ilość atrakcji, która jest dostępna bez żadnych dopłat. My akurat postawiliśmy na krótką, popołudniową wyprawę. Nie poświęcaliśmy całego dnia, a wszystkie atrakcje i tak były dla nas dostępne. Na teren Parku weszliśmy po godzinie 15 i tu kolejne miłe zaskoczenie – jeszcze niższa cena biletów, dzięki Happy Hour, czyli godzin, w których bilety są jeszcze tańsze. Dzięki temu zaoszczędziliśmy nawet 40 zł na jednym bilecie! Bilet normalny po 15 kosztował 59 zł, a ulgowe były po 49 zł.

Największą naszą obawą były atrakcje...

Największą naszą obawą było to, jakie atrakcje dostępne będą dla nas i dzieci. To co zobaczyliśmy, totalnie nas osłupiało! Od samego wejścia, każda alejka była niesamowicie przystrojona i oświetlona, a co do atrakcji, no cóż... Okazało się, że niepotrzebnie zawracaliśmy sobie głowę! Atrakcji naliczyliśmy ponad 100, a w tym to, o co najbardziej się baliśmy, czyli karuzele dla dzieci i wysokie roller coastery! Ciepłe ubrania sprawiły, że nie odczuliśmy niskiej temperatury, a emocje towarzyszące nam teraz podczas przejażdżek, były zupełnie inne niż te, które czuć na roller coasterach latem!

Dostępnych było wiele kolejek dla dzieci, takich jak Happy Loops, Mars, Śmiejżelki Energuś, Draken, Circus, czy Frutti Loop, ale nie zabrakło także ekstremalnych atrakcji jak niesamowita Zadra, Hyperion, Mayan, Boomerang, Viking czy Moya Formuła. Odwiedziliśmy jeszcze kilkanaście innych znanych nam już atrakcji, a w tym kolejne kolejki i nowo otwarte młyńskie koło Wonder Wheel, które dało nowe światło na to, jak wygląda Park z góry, a co ważne są ogrzewane! Wszystko wykonane z największą starannością i dbałością o bezpieczeństwo, co bardzo nas ucieszyło. Roller coastery to dla nas niezwykle istotna sprawa w Parku Rozrywki. Jednak jak się okazało, to tylko część tego, co spotkaliśmy za bramami...

Tam nasze dzieci czuły się jak w raju!