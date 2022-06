Z aparatem w SPTE w Cieszynie. Koniec roku szkolnego minął uczniom na rozmaitych aktywnościach. Zobacz zdjęcia

Zawsze jak ktoś jest zapisany na świetlicę, jak jest ładnie i słonecznie, to od razu wychodzi tutaj i robi co chce. Jak jest śnieg to też wychodzimy, z powrotem idziemy na herbatkę. Jak jest ładna pogoda to wychodzimy nawet z lekcji. W zeszłym roku, na języku polskim, pani powiedziała, żeby wszystko zabrać i zorganizowała nam gry na zewnątrz.