Yass! Festival 2022 w Cieszynie. Nowe ogłoszenie festiwalu - to bardzo popularne trio. Będzie się działo we wrześniu!

Ostatnio pisaliśmy o dwóch nowych wykonawcach, którzy zasilili lineup cieszyńskiego Yass! Festivalu. Do Morcheeby, Voo Voo i reszty znanych nazw przyłącza się kolejna. To hip-hopowe trio, któremu w ciągu ostatnich dwóch lat udało się zrobić niemałe zamieszanie na polskiej scenie, czyli OIO. To rapowa supergrupa Okiego, Young Igiego i Otsochodzi, powstała w 2020, której niemal natychmiast udało się zdobyć zdumiewającą popularność. Z każdym kolejnym singlem udało się chłopakom zbudować solidną markę - teraz także w Cieszynie usłyszeć będzie można hity takie jak "Amerykańskie teledyski"!

Przypominamy: Yass! Festival 2022 trwać będzie od 9 do 10 września 2022 na terenie Browaru Zamkowego w Cieszynie. Obecny lineup prezentuje się następująco:

Skalpel

Fisz Emade Tworzywo

Natalia Przybysz

Pezet

Ørganek

GusGus

Igo

Ralph Kaminski

Voo Voo

Morcheeba

OIO

Bilety do kupienia na stronie festiwalu.