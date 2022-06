Wypadek w Chybiu. Kierowca auta dostawczego wjechał w barierkę. Szybka reakcja świadków pomogła

24 czerwca 2022 kierowca samochodu dostawczego marki Ford wjechał w barierkę, jadąc po ul. Bielskiej w Chybiu. Do zdarzenia doszło ok. godziny 9:15. Pojazd uderzył także w przyczepę gastronomiczną z grochówką, która jednak nie odniosła dużych szkód. Przyczyną nagłego zjechania samochodu w bok był prawdopodobnie zawał serca kierowcy.

Sytuacja wydawała się bardzo poważna, dzięki szybkiej interwencji świadków udało się jednak zminimalizować negatywne efekty wypadku. Przebywający niedaleko strażacy z jednostek Chybie i Mnich, a także klienci baru U Tadina przystąpili do akcji po zobaczeniu, co się wydarzyło. Później pojawili się druhowie OSP Chybie, którzy przywieźli ze sobą sprzęt do defibrylacji. Niedługo po nich przyjechała jednostka medyczna. Wspólnymi siłami udało się zapobiec dalszym skutkom zawału. Kierowca samochodu odzyskał funkcje życiowe, po czym zawieziono go do szpitala.