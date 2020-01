Wypadek narciarza w Zwardoniu. Lądował śmigłowiec LPR. Mężczyzna z urazem kręgosłupa trafił do szpitala.

Wypadek narciarza w Zwardoniu. Lądował śmigłowiec LPR

- W ośrodku Zwardoń Ski doszło do wypadku. Mężczyzna z urazem kręgosłupa został przetransportowany śmigłowcem do szpitala tłumaczy dyspozytor Grupy Beskidzkiej GOPR. Jak mówi, do urazu kręgosłupa doszło na skutek uderzenia narciarza w drzewo.

- W dniu 10.01.2020 r. O godzinie 10:15 nasza jednostka została zadysponowana przez SKKP w Żywcu do zabezpieczenia lądowiska dla Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w naszej miejscowości. Po przejęciu przez RATOWNIKA 4 poszkodowanego działania zostały zakończone - relacjonują strażay z OSP Zwardoń.

Szybka interwencja śmigłowca było możliwa dzięki temu, że tymczasowa baza LPR znajduje się obecnie na lotnisku w Kaniowie.