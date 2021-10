Wycieczki rowerowe do 44 km od Cieszyna. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 9 - 10 października?

Wycieczki rowerowe z Cieszyna

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 44 km od Cieszyna, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 9 października w Cieszynie ma być 13°C. Nie powinno padać. W niedzielę 10 października w Cieszynie ma być 13°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Przez Zbójnickie Okno na Przełęcz Zakocierską

Stopień trudności: 3

Dystans: 118,03 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 562 m

Suma podjazdów: 1 877 m

Suma zjazdów: 1 912 m

Lemur36 poleca trasę rowerzystom z Cieszyna

Jeżdżąc ostatnio po Parku Krajobrazowym Beskidu Małego tak mi się spodobało, że postanowiłem tam wrócić. Tym razem celem wyprawy była przełęcz Zakocierską i znajdujące się nieopodal Zbójnickie Okno, zwane też Diabelskim Oknem. Jest to najciekawszy twór skalny w całym Beskidzie Małym. Skała ma postać baszty skalnej o wysokości 7 m. Stąd już tylko kilkaset metrów do przełęczy Zakocierskiej (779m). Przełęcz znajduje się na skraju lasu i pół uprawnych. Jest na niej niewielki żelazny krzyż. Według niektórych zginął tutaj nieznany żołnierz polski z września 1939 r, według innych dawno temu zamordowano tutaj wędrownego handlarza ubiegającego się o względy miejscowej dziewczyny. Cała trasa prowadzi po drogach asfaltowych, tylko ostatnie 1,5 kilometra przebiega stromą, ale szeroką i mało kamienistą ścieżką. Na rowerze trekingowym dałem radę wyjechać, choć naprawdę nie było łatwo. Na przełęcz Zakocierską jechałem przez Przegibek, wzdłuż jeziora Międzybrodzkiego i Żywieckiego, Oczków, Kocierz Mieszczanicki i Rychwałdzki. Powrót przez Żywiec ,Łodygowice, Wilkowice i Bielsko.

