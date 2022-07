Wycieczki rowerowe do 35 km od Cieszyna. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 9 - 10 lipca?

Ścieżki rowerowe z Cieszyna

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 35 km od Cieszyna, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Do Muzeum Fauny i Flory Morskiej w Jaworzu

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 41,28 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 186 m

Suma podjazdów: 814 m

Suma zjazdów: 890 m

Trasę rowerową mieszkańcom Cieszyna poleca Ireneusz

Park Zdrojowy tężnia i Muzeum.

Muzeum Fauny i Flory Morskiej mieści się przy Gimnazjum nr 1 im. gen. broni Stanisława Maczka, w jednym z przysiółków gminy Jaworze - Jaworzu Średnim. Jaworze jest uroczą gminą w powiecie bielskim, w południowej części województwa śląskiego. Miejscowość ma aspiracje uzdrowiskowo-wypoczynkowe. Powstanie muzeum było możliwe dzięki ofiarności bosmana Erwina Pasternego. Urodził się w Jaworzu Średnim w 1928 r. i tu zdobył wykształcenie podstawowe. Realizując swoje młodzieńcze marzenia, kontynuował naukę w szkołach morskich, zdobywając stopień bosmana. Pływał po całym świecie, zgłębiając jednocześnie tajniki życia oceanów. Zaczął też łowić, a następnie preparować różne stworzenia morskie. Część swojej kolekcji okazów przyrody mórz południowych podarował szkole w Jaworzu. Muzeum Fauny i Flory Morskiej rozpoczęło swoją działalność w 1969 r. Najciekawszymi eksponatami są m.in. żółw morski, rekiny (w tym rekin młot), ośmiornice, mięczaki, jeżowce. Dzięki wieloletniej współpracy i pomocy Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, większość eksponatów jest świetnie zachowana, powstają nowe ekspozycje, a młodzież pogłębia swoją wiedzę na tematycznych obozach i spotkaniach. Warto dodać, że tradycje morskie w Gimnazjum oprócz Muzeum Fauny i Flory aktywnie podtrzymuje Międzynarodowe Szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzecznej (początki Ligi sięgają 1930 r.; organizacja miała za zadanie propagowanie zagadnień morskich wśród społeczeństwa oraz rozbudowę floty morskiej i rzecznej). Jest wielokrotnym laureatem ogólnopolskich konkursów na najlepiej pracujące Koło, a także wydawcą własnego pisma „Delfin”. W 2011 r. powstał projekt budowy w pobliżu Gimnazjum pierwszego w tym regionie, nowoczesnego Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej, z salą wykładową. To umożliwia dotarcie do szerszego grona odbiorców, a zarazem staje się kolejną atrakcją Jaworza. Do nowego muzeum mają trafiłóy m.in. zbiory zgromadzone w szkolnym Muzeum, a także dodatkowe okazy fauny i flory morskiej oraz śródlądowej.

