Wycieczki rowerowe do 35 km od Cieszyna. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 grudnia?

🚲 Trasa rowerowa: Trzy kraje w jeden dzień

Stopień trudności: 3

Dystans: 61,06 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 291 m

Suma podjazdów: 1 430 m

Suma zjazdów: 1 438 m

Trasę dla rowerzystów z Cieszyna poleca Lemur36

Jeżeli marzycie przejechać na rowerze przez trzy państwa, malowniczymi drogami i ścieżkami, a do tego w czasie około 5 godzin, to ta trasa jest stworzona dla Was! Pętla przebiega wokół Trójstyku - punktu styku trzech granic: Polski, Czech i Słowacji. Do chwili przystąpienia tychże państw do układu z Schengen 21 grudnia 2007 r. istniało w tym miejscu potrójne przejście graniczne.

Punkt startu naszej wycieczki znajduje się w południowej części wsi Jaworzynki, na Trzycatku. Jedziemy przez Zapasieki Dolne i Górne, Laliki do Myto, gdzie znajduje się granica polsko-słowacka. Po szybkiej odprawie ;) jedziemy dalej, podziwiając krajobrazy Słowacji. Mijamy Skalite, Cierne, Skradne, Cadce i Milosową, gdzie czeka nas kolejna odprawa celna ;). Krótka chwila i już jesteśmy w Czechach, w Jabłonkowej. Przed nami ostatni z dłuższych i wyczerpujących podjazdów (w sumie były trzy), na drodze do Herczawy, gdzie przekroczymy granicę i znajdziemy się w naszym ukochanym kraju - Polsce! Teraz pozostaje jeszcze wisienka na torcie, czyli dojazd do Trójstyku!

Niestety, pogoda gwałtownie zaczęła się zmieniać i nie mogliśmy dłużej cieszyć się ze zdobycia tego pięknego miejsca.

Zachęcamy wszystkich do przejechania tej trasy, tym bardziej, że jeżeli Unia Europejska się rozsypie, to czekać będzie nas prawdziwa odprawa graniczna!

