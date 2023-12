Wycieczki rowerowe do 35 km od Cieszyna. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 30 - 31 grudnia?

Rozważasz trasę rowerową w okolicy Cieszyna? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 35 km od Cieszyna. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Cieszyna warto sprawdzić w weekend.

Trasy rowerowe w pobliżu Cieszyna

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 35 km od Cieszyna, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 30 grudnia w Cieszynie ma być 8°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 45%. W niedzielę 31 grudnia w Cieszynie ma być 8°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Barania Góra--Stożek 2015/7/11 19:25 Stopień trudności: 3.0

Dystans: 54,62 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 771 m

Suma podjazdów: 3 473 m

Suma zjazdów: 3 564 m Trasę rowerową mieszkańcom Cieszyna poleca Arturroo1983 Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Plessowką wśród kałuż do Maryjki na Branicy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 122 m

Suma podjazdów: 1 460 m

Suma zjazdów: 1 455 m Trasę dla rowerzystów z Cieszyna poleca Ireneusz

Branica-Suszec,

Na kamiennym cokole figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem, zwana przez okolicznych mieszkańców Branicką Panienką Maryją albo Maryjką. Figura przedstawia Matką Boską z Dzieciątkiem, która znajduje się w gęstym lesie na Branicy, przy drodze Suszec - Kobiór. Posąg istnieje z XIX wieku ( 1807 r.) Wyrzeźbiona jest z piaskowca. Branicka Maryjka jest często odwiedzana a opiekują się nią mieszkańcy Branicy i okolic. Od czasu do czasu dekorowana jest kwiatami. Przed kilku laty figura została odnowiona wraz z otoczeniem przez suszeckie Koło Związku Górnośląskiego, pomocy Nadleśnictwa i władz samorządowych. Przy figurze są dwie ławki, po lewej i po prawej stronie. Dla upamiętnienia wydarzeń sprzed 200 lat umieszczono tablicę zredagowaną przez pana Mariana Cieślę. Co rok 3 maja i 15 sierpnia odprawiane są tam nabożeństwa z udziałem księży i wiernych z Suszca, Kobióra, Zgonia i innych okolicznych miejscowości.

Dlaczego Maryjka stanęła w lesie na Branicy? Historia opowiada o Johanie Lukasie - leśniczym w pszczyńskich lasach, który figurkę postawił. Pewnego dnia znalazł się w lesie z dala od zabudowań, kiedy to rozszalała się ogromna nawałnica. Grube drzewa łamały się obok niego jak zapałki. Gdy już stracił nadzieję, że uda mu się przeżyć szalejący orkan, przypomniał sobie modlitwę do Matki Jezusa odmawianą w jego domu przez syna, który podobnie jak matka wyznawał katolicyzm ( on sam był protestantem ). Z modlitwą na ustach przetrwał do rana, a gdy nawałnica ustała, wyszedł spod drzew, które ułożyły się nad nim jak szałas. Powrócił do domu i usłyszał, że żona z synem całą noc za niego modlili się. Odtąd już ich wyznanie nie było dla leśniczego problemem. Wtedy to Johan postanowił zbudować Maryi pomnik, który stanął na Branicy w listopadzie 1807 r.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Drewniane kościoły:Ćwiklice-Grzawa-Miedźna-Góra-Jawiszowice Stopień trudności: 2.0

Dystans: 53,29 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 38 m

Suma podjazdów: 305 m

Suma zjazdów: 306 m Rowerzystom z Cieszyna trasę poleca Ireneusz Ziemia pszczyńska w jej historycznych granicach skrywa wiele ciekawych obiektów. Pszczyński szlak architektury drewnianej, w ramach którego mamy w najbliższej okolicy 13 skansenów, kościołów i in., stanowi znaczną wartość dla badaczy tradycji i historii tych ziem. Góra w powiecie pszczyńskim to najbardziej ludna wieś w gminie Miedźna, licząca ok. 2,5 tys. osób. Miejscowość położona jest bardzo malowniczo nad meandrującym odcinkiem Wisły. Tutejszy drewniany kościół pw. św. Barbary, wzniesiony w XVI w., a następnie w późniejszych stuleciach przebudowywany, to jeden z kilku tego rodzaju zabytków w okolicy. Obiekt leży na Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego.

Pośród kościołów drewnianych tej okolicy wzniesiony na początku XVIw. kościół pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Grzawie możemy zaliczyć do najstarszych i najładniejszych obiektów sakralnej architektury drewnianej na Śląsku.

Tradycyjnie zbudowany na niewielkim wzniesieniu, w otoczeniu starych drzew, okolony niewielkim cmentarzem. Z daleka w oczy rzuca się charakterystyczna wieża umieszczona po zachodniej stronie zbudowanej na planie kwadratu o konstrukcji zrębowej nawy i prezbiterium. Kościółek kryje sobie wiele tajemnic. Wysuwana jest teza, że w miejscu obecnej świątyni istniał kościół w XIII wieku. Bliżęj nie można ustalić co się z nim stało. Podczas renowacji i badań odkryto zabytkową polichromię, która prawdopodobnie pochodzi z wcześniejszego okresu niż podana data budowy. Kościół pw. św. Klemensa Papieża w Miedźnej, największy na ziemi pszczyńskiej, wzniesiono najprawdopodobniej w wieku XVII, na miejscu poprzedniej budowli, tej, która wzmiankowana była wraz parafią w 1326 r. (i która, podobnie jak inne tutejsze kościoły, w XVI w. znalazła się na dłuższy czas w rękach ewangelików). W wieku XVIII ów nowy obiekt został powiększony poprzez wydłużenie nawy. Orientowana budowla wzniesiona została w konstrukcji zrębowej, wieża zaś jest konstrukcji słupowej. Nawa na planie wydłużonego prostokąta, do której od zachodu przylega wieża, łączy się z prezbiterium zamkniętym ścianą prostą. Siodłowy dach kościoła pokryty jest gontem, podobnie jak wieża. Nad nawą znajduje się wieżyczka na sygnaturkę. Wieża, z szalowaną deskami izbicą, zwieńczona została baniastym hełmem z latarnią. Budowlę otaczają soboty wsparte na słupach. Wokół ścian prezbiterium znajduje się wydatne zadaszenie gontowe. We wnętrzu, które dzięki wydłużeniu nawy w XVIII w. sprawia wrażenie bardzo przestrzennego, znajduje się wyposażenie głównie barokowe. W ołtarzu głównym pochodzącym z XVIII w., ozdobionym bogatą, polichromowaną snycerką, umieszczony jest obraz z wizerunkiem patrona kościoła, św. Klemensa, który przysłaniany jest XIX-wiecznym wizerunkiem Matki Bożej.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Cieszynie

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem na szczyt Ochodzita i dalej na Trójstyk Stopień trudności: 2.0

Dystans: 65 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 447 m

Suma podjazdów: 1 533 m

Suma zjazdów: 1 522 m Rowerzystom z Cieszyna trasę poleca Januszek_44

Dzisiejszą trasę podpatrzyłem u Lemura na Traseo . rano lekko ją zmodyfikowałem i myślę ,że wyszło to całkiem dobrze . Przede wszystkim dodałem podjazd pod Ochodzitę . Niesamowicie piękny punkt widokowy . Warto tu poświęcić trochę czasu . Widoki rekompensują poniesione trudny . W karczmie nie byłem ale też pewnie warto tu wdepnąć .

Trójstyk to takie trochę magiczne miejsce ze względu na zbieg trzech granic - Polski , Czech i Słowacji . Generalnie trasa cudna pod względem widokowym . Podjazdy , ale też zjazdy mogą zaskoczyć . Warto zadbać o dobre hamulce

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Plessówka. Stopień trudności: 1.0

Dystans: 42,63 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 32 m

Suma podjazdów: 331 m

Suma zjazdów: 334 m Lemur36 poleca trasę rowerzystom z Cieszyna

"Plessówka" - międzygminna trasa rowerowa o długości 42.5 km, biegnąca przez Pawłowice, Suszec, Kobiór i Pszczynę. W każdej z gmin od "Plessówki" odgałęziają się lokalne trasy gminne (w postaci okrężnych szlaków tematycznych lub łączników do atrakcyjnych miejsc) i inne oznakowane trasy rowerowe o znaczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. W większości przebiega przez lasy m. in. Lasy Kobiórskie, Lasy Pszczyńskie, a także obok użytków zielonych. Szlak omija duże aglomeracje miejskie, wkraczając na krótko w bardziej zwartą zabudowę wiejską. Przy trasie znajdują się zbiorniki wodne i płyną niewielkie rzeczki (Pawłówka, Pszczynka, Nierad i Korzeniec). Miejscami zobaczyć można piękne panoramy Beskidów i Pogórza po obu stronach granicy polsko-czeskiej oraz interesujące duże aglomeracje przemysłowo-mieszkalne.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Naprawa i serwis rowerów w Cieszynie. Lista warsztatów

