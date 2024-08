Wycieczki rowerowe do 35 km od Cieszyna. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 3 - 4 sierpnia?

Rozważasz wyprawę rowerową w okolicy Cieszyna? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 35 km od Cieszyna. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe niedaleko Cieszyna przygotowaliśmy na weekend.

Trasy rowerowe w pobliżu Cieszyna

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 35 km od Cieszyna, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 03 sierpnia w Cieszynie ma być 25°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 52%. W niedzielę 04 sierpnia w Cieszynie ma być 24°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 28%. 🚲 Trasa rowerowa: Dookoła jeziora Goczałkowice Stopień trudności: 2.0

Dystans: 61,78 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podjazdów: 2 699 m

Suma zjazdów: 2 694 m Dominik poleca trasę rowerzystom z Cieszyna Trasa jest dosyć łatwa, po drodze ciekawe widoki. Większość trasy przebiega mało uczęszczanymi drogami. Oprócz Jeziora Goczałkowickiego możemy odwiedzić Białogród, jest tam rekonstrukcja osady warownej z X wieku.

Jezioro Goczałkowickie to jeden z największych zbiorników zaporowych w Polsce, zwany też „śląskim morzem”. Jezioro Goczałkowickie, a właściwie Zbiornik Goczałkowicki, powstał w latach 1950-56 poprzez spiętrzenie Wisły wielką tamą w Goczałkowicach-Zdroju. Zapora jest naprawdę imponująca – ma prawie 3 km długości i 14 m wysokości.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Przez Wilamowice do Kęt Stopień trudności: 2.0

Dystans: 59,2 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 172 m

Suma podjazdów: 1 560 m

Suma zjazdów: 1 617 m Trasę dla rowerzystów z Cieszyna poleca Ireneusz Do Kaplicy św. Jana Kantego.

We wschodniej części placu przykościelnego od ponad trzystu lat stoi budowla przypominająca o najsłynniejszym z kęczan - to kościół pod wezwaniem św. Jana Kantego, w lokalnej tradycji zwany kaplicą. Świątynia, wybudowana podobno na miejscu urodzin świętego profesora Akademii Krakowskiej, jest już drugą w tym miejscu. Pierwsza, ufundowana przez księcia Sykstusa Lubomirskiego, została ukończona w 1648 r. Ze względu na rozszerzający się kult Jana Kantego (wówczas jeszcze przedkanonizacyjny) i związany z nim wzmożony ruch pielgrzymkowy do miejsca jego urodzenia, w roku 1715 na miejscu niewielkiej kaplicy wybudowano okazalszy kościół. Jego fundatorami byli ks. Marcin Ośliński - dziekan kolegiaty św. Anny w Krakowie oraz ks. Jan Chryzostom Pyzowic - kanonik krakowski i prebendarz kaplicy św. Jana Kantego. Konsekrował go biskup krakowski Krzysztof Szembek w roku 1781.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: 20.11.2016 Jastrzębie-Zdrój - Góra Świętej Anny (Sankt Annaberg) 408 m n.p.m Stopień trudności: 3.0

Dystans: 163,59 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 290 m

Suma podjazdów: 1 802 m

Suma zjazdów: 1 812 m Trasę dla rowerzystów z Cieszyna poleca Hakos Temperatura: 8-14 st.C

Godz. startu: 6.40

Godz. mety: 14.50

Czas wycieczki: 8h 10min

Czas jazdy: 6h 46 min

max prędkość: 54 km/h

średnia prędkość: 24,1 km/h

dystans: 163,4 km

Podstawowy punkt każdego rowerzysty, który trzeba zdobyć. Trasa zaplanowana dużo wcześniej czekała na realizacje. Start skoro świt przy temp. 8 st.C więc nie tak zimno jak na środek listopada. Jadąc od Rybnika do Sławęcic przez Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe o tej godzinie można zapomnieć o jakiejkolwiek cywilizacji i ruchu. Cisza i spokój. W lasach tylko można natknąć się na myśliwych i zorganizowane polowania, gdzie nie można czuć się bezpiecznie - tylko strzały słuchać i szereg zielonych z flintami przy drodze:). Po drodze jest platforma widokowa ze ścieżką dydaktyczną nt. pożarów w lesie, następnie ciekawym punktem jest kopalnia piasku w Ktolarni, dalej Podobóz KL Aushwitz filia w Blachowni Ślaskiej. Obóz Blechhammer Sławięcice koło Blachowni Śląskiej Istniał IV 1944 – I 1945 więźniów wykorzystywano przy budowie zakładów chemicznych, 609 więźniów najemcą był O/S Hydrierwerke AG.

Podjazd na GŚA rozpoczął się od Leśnicy i jakoś nie specjalnie się ciągnął.

Zwiedzanie na GŚA. Pamnik Jana Pawła II, Grota Lurudzka, Sanktuarium Św. Anny, Pomnik Czynu Powstańczego, Amfiteatr.

Powrót inną dłuższą trasą aby nudno nie było :) Poziom trudny ze względu na wzniesienia i dystans. Wiedzie przez: Świerklany, Jankowice, Rybnik, Stodoły, Rudy, Kotlarnia, Stara Kuźnia, Sławęcice,Zalesie Śląskie, Lichynia, Leśnica, GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY Powrót: GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY, Leśnica, Raszowa, Kędzierzyn-Koźle, Stare Koźle, Bierarwa, Lubieszów, Dziergowice, Solarnia, Kuźnia Raciborska, Nędza, Górki Śląskie, Lyski, Rydułtowy, Pszów, Wodzisław Śląski, Mszana, Jastrzębie- Zdrój.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Cieszynie

🚲 Trasa rowerowa: Bielsko Komorowice przed zachodem Stopień trudności: 2.0

Dystans: 29,43 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 649 m

Suma zjazdów: 662 m Ireneusz poleca trasę rowerzystom z Cieszyna

Trasa przed zachodem do Komorowic.

Niewiele osób już pamięta, że w Komorowicach Krakowskich, obecnej dzielnicy Bielska-Białej, stał drewniany kościółek pw. św. Jana Chrzciciela. Został on w 1929 roku częściowo zastąpiony nową murowaną świątynią projektu architekta Emanuela Rosta w stylu neogotyckim, z elementami modernizmu. W 1921 przystąpiono do budowy nowego kościoła parafialnego. Świątynia stanęła w sąsiedztwie starego, XVI-wiecznego kościoła. Budowa trwała dziesięć lat, natomiast zabytek przeniesiono w 1949 do Woli Justowskiej, dzielnicy Krakowa, gdzie został postawiony na terenie przeznaczonym przez władze wojewódzkie na, nigdy nie utworzone, Muzeum Budownictwa Drewnianego "Skansen" jako eksponat, ale równocześnie kościół parafialny miejscowej parafii[9]. Cenny obiekt – spłonął w 2002.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Na rynek do Strumienia Stopień trudności: 2.0

Dystans: 38,68 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 57 m

Suma podjazdów: 955 m

Suma zjazdów: 960 m Trasę rowerową mieszkańcom Cieszyna poleca Ireneusz Weekendowa trasa. Strumieński park, w którym zbudowano swoistą tężnię. Korzystając z tradycyjnej, wydobywanej tu przed wiekami solanki zabłockiej wybudowano fontannę, wykorzystywaną do emitowania w powietrzu jonów soli. Solanka zabłocka wydobywana jest w pobliskim Zabłociu od 1891r. Pochodzi z rozciągającego się tutaj przed przed 15 milionami lat oceanu. Zawiera niezbędne mikroelementy potrzebne do stworzenia unikalnego mikroklimatu morskiego, który działa leczniczo, relaksująco i poprawia samopoczucie.

Na środku rynku w Strumieniu stoi wysoki ozdobny postument zwieńczony kamienną figurą Chrystusa Króla. W lewej ręce trzyma On kulę, która symbolizuje ziemię i panowanie nad światem, natomiast prawą unosi w geście błogosławieństwa. Na postumencie widnieje rok 1886. Miejsce usytuowania figury zabezpieczone jest niskim ozdobnym, metalowym ogrodzeniem. Przy wejściu ustawione zostały dwie lampy.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Gdzie naprawić rower? Przegląd serwisów rowerowych w Cieszynie

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Zadbaj o rower

Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić.

Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Akcesoria rowerowe - co warto mieć?

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.