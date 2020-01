WOŚP w Wiśle: udało się pobić rekord, na scenie pojawiła się Viki Gabor i Adamo Rudnik (ZDJĘCIA)

Oprócz tradycyjnej zbiórki, którą przeprowadził sztab WOŚP, na wiślańskim rynku mieszkańcy miasta i turyści mogli posłuchać świetnych koncertów. Wystąpił m.in. Misiasty, Dagmara Pyzik, SeBa Promyk, Radek Stojda czy gwiazdy wieczoru - Adamo Rudnik i Viki Gabor. Nie zabrakło też regionalnych akcentów - na scenie na Placu Hoffa wystąpiły zespoły Wisła i Mała Wisła. Prawdziwą furorę zrobiła oczywiście Viki Gabor, która wystąpiła na wiślańskiej scenie z kilkoma piosenkami - na przybycie młodej wokalistki, zwyciężczyni Eurowizji Junior czekały tłumy fanów. Przed młodą wokalistką podczas prawie godzinnego występu publiczność rozgrzał do czerwoności Adamo Rudnik. Nie zabrakło też innych atrakcji, lekcji salsy, tańców, prezentacji długiego na 28 metrów szalika, który zostanie przekazany Jurkowi Owsiakowi, czy w końcu morsowania na Placu Hoffa.

To jednak nie wszystko. Na skoczni narciarskiej w centrum Wisły odbyły się zawody młodych skoczków o nazwie "Skok po serce", w których wzięło udział kilkudziesięciu zawodników. Co ciekawe, najmłodszy z nich miał zaledwie cztery lata. W zawodach zorganizowanych przez klub WSS Wisła każdy z zawodników otrzymał medal za zajęcie pierwszego miejsca a pod skocznią wolontariusze także zbierali pieniądze na WOŚP.

- Łącznie na ulicach było około 50 wolontariuszy, którzy spotkali się ze świetnym przyjęciem zarówno mieszkańców Wisły jak i turystów. To przede wszystkim uczniowie, którzy mimo mrozów chętnie kwestowali na wiślańskich ulicach - mówi Zenon Zembol, koordynator wiślańskiego sztabu WOŚP.

Co ciekawe, najmłodszy wolontariusz - Henryk, miał zaledwie roczek, kwestował ze swoim starszym bratem Michałem i tatą. Co ciekawe, 7-letni Michał już po raz ... siódmy kwestował podczas wiślańskiej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zwieńczeniem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był pokaz ognia, który stał się jednocześnie symbolicznym Światełkiem do Nieba. Tegoroczny WOŚP w Wiśle był transmitowany przez stację TVN, TVN24 i TTV.