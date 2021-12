Wojtek z Rajczy walczy o swoją przyszłość. Głęboko wierzy, że uda mu się stanąć na własnych nogach! Trwa zbiórka

Trwa zbiórka dla Wojtka z Rajczy, który w wyniku wypadku doznał urazu kręgosłupa. 22-latek chce stanąć na własne nogi, do tego potrzeba jednak czasu i kompleksowej rehabilitacji. Cel natomiast jest warty każdego poświęcenia, a Wojtek wciąż ma ogromny apetyt na życie!

Link do zbiórki: KLIKNIJ. POMOC DLA WOJTKA.

- Obudziłem się w szpitalu. Zdezorientowany, obolały, w szoku. Nie to było jednak najgorsze. Najgorszy był moment, w którym zdałem sobie sprawę, że moje ciało nie działa prawidłowo. Pierwsze próby poruszenia palcami, stopami, nogami i… nic. Nie działo się dosłownie nic. Wtedy dotarła do mnie brutalna prawda: straciłem kontrolę nad własnym ciałem, straciłem samodzielność i możliwość poruszania się. To było jak potężny cios. Miałem wrażenie, że zapadam się po raz drugi... Ta świadomość niszczyła mnie przez kilka kolejnych dni. Sen nie przychodził, nie dawał ucieczki od przerażającej rzeczywistości. Tkwiłem w pułapce własnych myśli, poczucia winy i wizji, które budziły lęk - mówi Wojtek.