Wojewódzka inauguracja sezonu narciarskiego 2020! Jeździmy za darmo

W sobotę 4 stycznia w Wiśle odbędzie się - organizowana po raz pierwszy - oficjalna inauguracja sezonu narciarskiego w województwie śląskim pod hasłem Beskidy Winter Go. To mnóstwo wydarzeń przez cały dzień, a przede wszystkim bezpłatny stok dla wszystkich narciarzy, bezpłatne zajęcia z instruktorami, warsztaty, animacje, pokazy, prelekcje, spotkania, koncerty i wieczorna zabawa z DJ-em. Wszystkie wydarzenia będą odbywały się na górnej stacji Kolei Linowej Skolnity, a przez cały dzień kolej będzie woziła bezpłatnie wszystkich chętnych, nie tylko narciarzy

BeSKIdy Winter Go! Wojewódzka inauguracja sezonu narciarskie...

- Podczas inauguracji sezonu narciarskiego w województwie śląskim czeka nas mnóstwo atrakcji - mówi Tadeusz Papierzyński z Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu wiślańskiego urzędu miasta. - Przede wszystkim to, co narciarzy najbardziej interesuje - przez cały dzień na stacji Skolnity wszyscy będą mogli pojeździć zupełnie bezpłatnie. Zwieńczeniem całego dnia będzie koncert Grubsona, po nim odbędzie się impreza apress-ski - dodaje.

Organizatorzy inaugurującej nowy sezon narciarski imprezy BeSKIdy Winter Go zapowiadają m.in. bezpłatne zajęcia z instruktorami narciarstwa dla dzieci (od 9.30 do 12.30) i dorosłych (od 12.30 do 15.30). W tym przypadku warto się śpieszyć, ilość miejsc jest ograniczona, rezerwacje przyjmowane są mailowo pod adresem szkola.narciarska@skolnity.pl.