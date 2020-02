Wisła z lotu ptaka - zachwycające zdjęcia Roberta Neumanna. Wisła z drona wygląda pięknie w każdej porze roku

W galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury do 17 lutego można zobaczyć wystawę zdjęć Roberta Neumanna. Wystawa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00. Wstęp na wystawę jest wolny, dlatego tym bardziej zachęcamy do jej obejrzenia. Poniżej publikujemy kilka pięknych zdjęć, które w dużym formacie można zobaczyć w WCK.

Robert Neumann urodził się 4 marca 1985 r. w Gliwicach. Studiował w Wielkiej Brytanii. Tytuł inżyniera budownictwa zdobył na Uniwersytecie w Glasgow, w Szkocji. Przez długi czas wolne chwile spędzał na rowerze górskim, z czasem przesiadł się za stery drona. Uwielbia fotografować i filmować i choć zaczynał od bezzałogowych statków powietrznych z czasem docenił fotografię tradycyjną. Najbardziej w swoich pracach lubi tematykę lotniczą, sportową oraz tradycje lokalne.