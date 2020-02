Wielka wygrana Piotra Żyły. Chłopak z Cieszyna w finale przeskoczył rywali! Zobacz WYNIKI

Zawody w Bad Mitterndorf na Kulm-Skiflugschanze będą pierwszą w tym sezonie rywalizacją w lotach narciarskich. Michal Doleżal powołał do reprezentacji siedmiu zawodników. Relację NA ŻYWO z kwalifikacji i konkursów będziecie mogli śledzić poniżej.

Zakopiańczyk leci 217 metrów. Teraz on jest liderem! 5,3 pkt przed Finem.

Ziga Jaler otwiera ją skokiem 205,5 m. To świetnie wróży serii finałowej.

Piotr Żyła prowadzi, a do skoku rusza Kamil Stoch.

Zbliżamy się do skoku Piotra Żyły.

Znowu seria krótkich skoków. Rosną szanse na awans Polaków do rundy finałowej.

On lubi latać! 211 metrów. Zdecydowane prowadzenie w konkursie!

Antti Aalto 214,5 m. Wyprzedza Wolnego o 10 pkt i jako pierwszy zapewnia sobie awans do rundy finałowej.

191 metrów Polaka i trzecie miejsce za Zniszczołem. A na belce siada Klemens Murańka.

Aleksander Zniszczoł wciąż drugi, ale teraz na belce siada Andrzej Stękała.

Jurij Tepes jako pierwszy osiąga 200 m.

Za nami pięciu skoczków. Żaden z rywali nawet nie zbliżył się do wyniku Zniszczoła.

Polak ląduje na 197 m. Czy to wystarczy do awansu do drugiej rundy?

Jako pierwszy skok odda Aleksander Zniszczoł.

Konkurs rozpocznie się już za chwilę. Warunki do latania są znakomite.

W serii próbnej kapitalny skok oddał Piotr Żyła. Wiślanin pofrunął 233,5 metra i pomimo najdłuższego skoku zajął trzecie miejsce za Yukiyą Sato (225,5) i Ryoyu Kobayashim (227). Czwarty był Dawid Kubacki (219 m), Kamil Stoch zaliczył 209,5 m (13 miejsce), Jakub Wolny 190,5 m (32), Aleksander Zniszczoł 185 (38), Klemens Murańka 180 (43), a Andrzej Stękała 170 (48).