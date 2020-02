Warunki na drogach w Beskidach są fatalne, dochodzi do dużej ilości kolizji. W Beskidach pada śnieg, tworzą się korki

W piątek przed godz. 9.00 doszło do kolizji na Przełęczy Kocierskiej, w gminie Łękawica na Żywiecczyźnie doszło do kolizji z udziałem samochodu ciężarowego i radiowozu policyjnego. W kolizji nikt nie ucierpiał, ale trasa przez Przełęcz Kocierską była zablokowana. Na miejscu pracuje prokurator, to standardowa procedura w przypadku kolizji z udziałem policjantów.

- W kolizji nikt nie ucierpiał. Były mocne utrudnienia w ruchu, obecnie droga jest przejezdna - mówi asp.szt. mgr Mirosława Piątek, rzeczniczka prasowa żywieckiej policji.

Na drogach w Beskdiach panują fatalne warunki. Od rana, w piątek 28 lutego w powiatach żywieckim, bielskim i cieszyńskim sypie śnieg, doszło już do kilkunastu kolizji. Trudne warunki panują m.in. na Przełęczy Salmopolskiej i na Przełęczy Kubalonka. Do dużych utrudnień dochodziło od rana w Bielsku-Białej, ok. godz. 10.00 sytuacja wyglądała już lepiej. Snieg mocno sypie zwłaszcza w wyższych partiach Beskidów.