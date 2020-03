Ustroń: Kuchenne rewolucje w Oberży Dzik i Dąb [MENU]! Czy Magda Gessler uratuje Pizza Bella? Przekonamy się 12 marca

Mężczyzna odważnie wziął 70 tysięcy kredytu i otworzył swoją pizzerię. Nowa droga okazała się jednak bardzo wyboista. Klientów jest jak na lekarstwo, za to długów coraz więcej każdego dnia.

21. sezon "Kuchennych rewolucji" rozpoczął się 5 marca 2020 r. Już w drugim odcinku show, w najbliższy czwartek 12 marca zobaczymy lokal z naszego regionu. Tym razem znana restauratorka pojawi się w Beskidach, by ratować mająca problemy pizzerię w Ustroniu.

- Zmaganiom świeżo upieczonego restauratora przyglądają się siostra Iwo Patrycja i jej mąż Kamil. Od początku byli sceptyczni wobec jego szalonego pomysłu. Długi sięgnęły już 150 tysięcy złotych i do drzwi zaczynają pukać windykatorzy. Cała trójka widzi ratunek już tylko w Magdzie Gessler. Czy znana restauratorka poradzi sobie z tak karkołomnym zadaniem? - zachęcają autorzy programu.

W nowych odcinkach najsłynniejsza polska restauratorka zawita też do pizzerii "Amore Mio" w Chorzowie.

Dodatkowo wraz z nowym sezonem ruszyła akcja #restauracjaDlaMagdy - każdy z widzów sam będzie mógł wskazać rewolucjonistce lokal, który koniecznie potrzebuje pomocy. Wystarczy, że na Facebooku, Twitterze lub Instagramie wrzuci się post o danej restauracji wraz z #restauracjaDlaMagdy, a produkcja odezwie się do wybranych przez fanów miejsc. Jeśli właściciele się podejmą, Magda Gessler przybędzie, by odmienić również ich kuchnię.

O pomoc do Magdy Gessler zwróciła się również restauracja "Szybka szama", która w swoim menu posiada ponad sto pozycji! Właścicielka w lokalu pojawia się raz na dwa tygodnie i nie wytycza zbyt jasno zadań swoim pracownikom. Z tym rozgardiaszem poradzić sobie może tylko Magda Gessler!

Królowa polskiej gastronomii wyruszy również do Piły, gdzie zadba o metamorfozę café bar "Barka". Swoje rewolucje przeprowadzi również w warszawskich lokalach "Na okrągło" i "Villa Ostródźka".

„Kuchenne rewolucje” - co to za program

„Kuchenne rewolucje" to kulinarny program telewizyjny typu reality show. Do programu zgłaszają się restauratorzy, mający problemy z utrzymaniem lokalu. W każdym odcinku Gessler odwiedza jedną restaurację. W ciągu czterech dni uczy właścicieli i personel podstaw pracy. Obserwuje i analizuje sytuację, później komentuje ją i proponuje metody rozwiązania problemów, np. wprowadza nowe potrawy do menu, sugeruje zatrudnienie nowych osób, zmienia wystrój wnętrza, prowadzi kampanię reklamową odmienionej jadłodajni.

Nieustraszona Magda Gessler ma na swoim koncie ponad 250 przeprowadzonych rewolucji, tysiące przepisów kulinarnych, metamorfoz wnętrz. W dziesiątą rocznicę startu programu królowa TVN-u nie zwalnia tempa!