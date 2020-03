Ustroń: dramatyczne Kuchenne Rewolucje w Pizza Bella. Magda Gessler chciała zrezygnować.

Odcinek z ustrońską pizzerią w roli głównej TVN wyemitował 12 marca 2020. Był to 2. odcinek 21. serii "Kuchennych Rewolucji".

Jeszcze przed emisją tego odcinka, Magda Gessler donosiła na Facebooku, że to była "bardzo trudna rewolucja, pełna dramatów i niestabilności. Dla mnie dość osobista".

Pizzerię Pizza Bella w Ustroniu prowadzi 33-letni Iwo, z wykształcenia fotograf, który praktycznie nie pracował w swoim zawodzie, imał się różnych prac. Był m.in. kierowcą w pizzerii. Gdy właściciel zaproponował mu przejęcie Pizzy Bella, Iwo zaciągnął kredyt - 70 tys. zł i kupił lokal. Nie miał wcześniej nic wspólnego z gotowaniem, nawet nie był we Włoszech.

Iwo prowadzi restaurację ponad 2 lata i nie radzi sobie z tym biznesem. Klientów jest jak na lekarstwo, za to długów coraz więcej każdego dnia. Zmaganiom świeżo upieczonego restauratora przyglądają się siostra Iwo, 31-letnia Patrycja i jej mąż 29-letni Kamil. Od początku byli sceptyczni wobec jego szalonego pomysłu. - To nie jest zły człowiek, tylko trochę się pogubił - mówi Patrycja o Iwo. Długi sięgnęły już 150 tysięcy złotych i do drzwi zaczynają pukać windykatorzy.

Zamiast komornika do Ustronia przybywa jednak Magda Gessler

Jak tu brzydko! Jakbym była w chińskiej knajpie z włoską ceratą - wypaliła na początek Magda Gessler. Później było już tylko gorzej. Podano jej dwie tragiczne pizze, z olbrzymią ilością sera. Okazało się, że pizza Prosciutto tylko się tak nazywa, bo prosciutto w jej składzie nie ma.