Uliczny Mundial 2022 w Cieszynie. Rozgrzewka przed mistrzostwami już otwarta dla drużyn. Jak się zapisać i na czym będzie to polegać?

Mundial dopiero w listopadzie, Cieszynianie organizują swój!

Miliony kibiców niecierpliwie wyczekuje listopada, kiedy to rozpocząć mają się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022 w Katarze. Tegoroczna edycja budzi tyleż emocji, co kontrowersji, jednak niezależnie od wszelkich okoliczności, jest to obowiązkowe wydarzenie dla wszystkich, którzy uważnie śledzą piłkarskie rozgrywki. Cieszynianie również wypatrują mundialu, w międzyczasie jednak postanowili umilić sobie czas i zorganizować małe mistrzostwa na własnym podwórku. Stowarzyszenie Sportowe GramOLajf zaprasza chętnych na dołączenie do składu drużyn, które już 28 sierpnia walczyć będą ze sobą w ramach Ulicznego Mundialu 2022 - lokalnej symulacji sportowej fiesty w listopadzie. Zawodnicy rywalizować będą o puchar burmistrz Cieszyna!