Tygodniowy przegląd prasy 9.01.2022: Cieszyn, 2.01-8.01.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Cieszyna

Przegląd tygodnia: Cieszyn, 9.01.2022. 2.01 - 8.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Mieli kontakt z chorymi - i to wielokrotnie, a mimo to nie zarazili się koronawirusem. Jak to możliwe? Naukowcy sprawdzają, kto jest najbardziej odporny na zakażenie się wirusem SARS-CoV-2. Jeśli do tej pory nie zachorowaliście na COVID-19, być może jesteście wśród tych, którzy są nadzwyczaj odporni? Sprawdźcie!

Orszak Trzech Króli 2022 w ŻYWCU - zobacz zdjęcia. Efektowny Orszak Trzech Króli, bodajże największy w diecezji bielsko-żywieckiej, odbył się w czwartek 6 stycznia w Żywcu. Wzięli w nim udział m.in. jeźdźcy na koniach, jukace, asysta żywiecka oraz tłum wiernych, wśród których obecny był biskup Roman Pindel, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej.