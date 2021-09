Trasy rowerowe do 44 km od Cieszyna. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 18 - 19 września?

Rowerem w pobliżu Cieszyna

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 44 km od Cieszyna, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 września w Cieszynie ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 19 września w Cieszynie ma być nan°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

Stopień trudności: 1

Dystans: 50,36 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 43 m

Suma podjazdów: 916 m

Suma zjazdów: 895 m

Trasę rowerową mieszkańcom Cieszyna poleca Lemur36

Dzisiejsza trasa przebiega przez Pszczynę, Piasek, Czarków, Radostowice, Brzeźce, Porębę i Goczałkowice-Zdrój. Jedziemy bocznymi drogami i ścieżkami, wzdłuż lasów i pomiędzy polami. Na niektórych odcinkach przydałby się rower górski, który lepiej radzi sobie w terenie, ale na trekingowym też damy radę :) Niedogodności w podróży zrekompensują nam przepiękne widoki, w których dominuje złocisty kolor rzepaku. W pokonaniu 50 kilometrowego dystansu, pomogą nam miejsca postoju, gdzie możemy odpocząć i posilić się. Atrakcyjnym miejscem przy trasie jest zbiornik Łąka, przy którym znajduje się zapora wodna i Ośrodek Sportów Wodnych MORiS.

