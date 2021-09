Trasy rowerowe do 44 km od Cieszyna. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 11 - 12 września?

Trasy rowerowe w okolicy Cieszyna

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 44 km od Cieszyna, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 11 września w Cieszynie ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 12 września w Cieszynie ma być nan°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 80%, możliwe są także burze.

🚲 Trasa rowerowa: Plessowką wśród kałuż do Maryjki na Branicy

Stopień trudności: 2

Dystans: 34 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 122 m

Suma podjazdów: 1 460 m

Suma zjazdów: 1 455 m

Trasę dla rowerzystów z Cieszyna poleca Ireneusz

Branica-Suszec,

Na kamiennym cokole figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem, zwana przez okolicznych mieszkańców Branicką Panienką Maryją albo Maryjką. Figura przedstawia Matką Boską z Dzieciątkiem, która znajduje się w gęstym lesie na Branicy, przy drodze Suszec - Kobiór. Posąg istnieje z XIX wieku ( 1807 r.) Wyrzeźbiona jest z piaskowca.