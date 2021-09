Trasy rowerowe do 44 km od Cieszyna. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 2 - 3 października?

Rowerem w pobliżu Cieszyna

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 44 km od Cieszyna, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 2 października w Cieszynie ma być 17°C. Nie powinno padać. W niedzielę 3 października w Cieszynie ma być 17°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Skansen wsi pszczyńskiej

Stopień trudności: 2

Dystans: 32,54 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 1 695 m

Suma zjazdów: 1 675 m

Rowerzystom z Cieszyna trasę poleca Ireneusz

Skansen i park pszczyński.

Skansen – Zagroda Wsi Pszczyńskiej jest miejscem niezwykłym ze względu na swoje położenie. Wśród drzew Zabytkowego Parku Dworskiego znajdującego się w centrum Pszczyny, w niedalekiej odległości od rynku, Muzeum Zamkowego i Zagrody Żubrów, znajduje się niewielkie muzeum na wolnym powietrzu, liczące czternaście obiektów budownictwa drewnianego ziemi pszczyńskiej, pochodzących głównie z XIX wieku.

