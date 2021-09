Trasy rowerowe do 44 km od Cieszyna. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 października?

Wycieczki rowerowe w okolicy Cieszyna

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 44 km od Cieszyna, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 2 października w Cieszynie ma być 17°C. Nie powinno padać. W niedzielę 3 października w Cieszynie ma być 18°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 3

Dystans: 61,66 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 589 m

Suma podjazdów: 1 289 m

Suma zjazdów: 1 282 m

Piękne lato tej jesieni zachęciło mnie do zdobycia Hrobaczej Łąki - jednego z wyższych szczytów zachodniej części Beskidu Małego. Na szczycie stoi 35-metrowy Krzyż Trzeciego Tysiąclecia, który po zmroku jest oświetlony. Znajduje się tutaj także schronisko turystyczne powstałe w 1935 r. Pierwsza połowa trasy jest łatwa i przyjemna, niczym jesienny spacerek. Jedziemy przez Bestwinkę, Dankowice, Wilamowice, Hecznarowice, Kobiernice, Porąbkę. W Żarnówce Dużej skręcamy w prawo i zaczynamy zabawę! Czterokilometrowy, stromy podjazd doprowadzi nas do celu podróży. Średnie nachylenie wynosi 12%, miejscami dochodząc do 22%. Droga powrotna prowadzi przez przełęcz U Panienki, Lipnik, Bielsko-B. i Komorowice.

