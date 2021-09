Trasy rowerowe do 44 km od Cieszyna. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 września?

Wycieczki rowerowe z Cieszyna

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 44 km od Cieszyna, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 września w Cieszynie ma być 17°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 19 września w Cieszynie ma być 18°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 131,65 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 120 m

Suma podjazdów: 331 m

Suma zjazdów: 314 m

Trasę rowerową mieszkańcom Cieszyna poleca Dari37

Choć gorąco było, to wyprawa udana. Celem Jezioro Srebrne w woj. opolskim. Teren wokół jeziorka i sam ośrodek bardzo zadbany i czysty, do dyspozycji pole namiotowe z możliwością podłączenia do prądu, warto było przyjechać i zobaczyć, może kiedyś z rodzinką się wybiorę na dłuższy weekend.

