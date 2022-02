Trasy rowerowe do 35 km od Cieszyna. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 5 - 6 lutego?

Ścieżki rowerowe z Cieszyna

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 35 km od Cieszyna, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Dookoła jeziora Goczałkowice

Stopień trudności: 2

Dystans: 61,78 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podjazdów: 2 699 m

Suma zjazdów: 2 694 m

Trasę dla rowerzystów z Cieszyna poleca Dominik

Trasa jest dosyć łatwa, po drodze ciekawe widoki. Większość trasy przebiega mało uczęszczanymi drogami. Oprócz Jeziora Goczałkowickiego możemy odwiedzić Białogród, jest tam rekonstrukcja osady warownej z X wieku.

Jezioro Goczałkowickie to jeden z największych zbiorników zaporowych w Polsce, zwany też „śląskim morzem”. Jezioro Goczałkowickie, a właściwie Zbiornik Goczałkowicki, powstał w latach 1950-56 poprzez spiętrzenie Wisły wielką tamą w Goczałkowicach-Zdroju. Zapora jest naprawdę imponująca – ma prawie 3 km długości i 14 m wysokości.

