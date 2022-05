Trasy rowerowe do 35 km od Cieszyna. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 14 - 15 maja?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Cieszyna

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 35 km od Cieszyna, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem na szczyt Ochodzita i dalej na Trójstyk

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 65 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 447 m

Suma podjazdów: 1 533 m

Suma zjazdów: 1 522 m

Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Cieszyna

Dzisiejszą trasę podpatrzyłem u Lemura na Traseo . rano lekko ją zmodyfikowałem i myślę ,że wyszło to całkiem dobrze . Przede wszystkim dodałem podjazd pod Ochodzitę . Niesamowicie piękny punkt widokowy . Warto tu poświęcić trochę czasu . Widoki rekompensują poniesione trudny . W karczmie nie byłem ale też pewnie warto tu wdepnąć .

Trójstyk to takie trochę magiczne miejsce ze względu na zbieg trzech granic - Polski , Czech i Słowacji . Generalnie trasa cudna pod względem widokowym . Podjazdy , ale też zjazdy mogą zaskoczyć . Warto zadbać o dobre hamulce

