Trasy rowerowe do 35 km od Cieszyna. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 30 kwietnia - 1 maja?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Cieszyna

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 35 km od Cieszyna, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 30 kwietnia w Cieszynie ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 01 maja w Cieszynie ma być 18°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,22 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 75 m

Suma podjazdów: 500 m

Suma zjazdów: 484 m

Trasę rowerową mieszkańcom Cieszyna poleca Mfalewicz

Trasy rowerowe z bajtlem na kole charakteryzują się łatwym stopniem trudności. Zawsze staramy się wybierać drogi o małym natężeniu ruchu (drogi polne, leśne, jezdnie dla rowerów) - niestety czasem jest to niemożliwe i mogą wystąpić małe odcinki na których jest wzmożony ruch samochodowy o czym będziemy informować.