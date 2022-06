Trasy rowerowe do 35 km od Cieszyna. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 25 - 26 czerwca?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową z Cieszyna? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 35 km od Cieszyna. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Cieszyna warto sprawdzić w weekend.

Wycieczki rowerowe w okolicy Cieszyna We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 35 km od Cieszyna, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Na początek sezonu: pałac Bażantarnia 2017/2/20 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 25,45 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 93 m

Suma podjazdów: 1 102 m

Suma zjazdów: 1 085 m Rowerzystom z Cieszyna trasę poleca Ireneusz Bażantarnia w Porębie, park w Pszczynie.

,,Zbyt późne jest życie jutrzejsze – żyj dzisiaj” – taka łacińska sentencja wita i zaprasza gości, na frontonie Książęcej Bażantarni w Pszczyńskiej Porębie. Na wzgórzu 297 m. npm zbudowano pałac, nazwany „Lustschloss” (Pałac Uciech), a później „Fasanerie” (Bażantarnia). Powstawał on w latach 1792-1800. Jego budowę zainicjował Fryderyk Erdmann, ukończył zaś, po jego śmierci, syn Fryderyk Ferdynand. Obiekt reprezentuje swoim kształtem typową, klasycystyczną rezydencję, wzniesioną na planie prostokąta, z wysokim, czterospadowym dachem. Pięcioosiowa elewacja frontowa posiada charakterystyczny ryzalit, z portykiem o czterech kolumnach. Rezydencja już na początku XIX w. stała się niezwykle popularna. Odbywały się tu bale i różne uroczystości książąt pszczyńskich, związane także z polowaniami w tutejszych lasach. W drugiej połowie XIX w., gdy pszczyński zamek, będący dotąd siedzibą rodową książąt Anhalt, przebudowany został przez nowych właścicieli - książąt Hochbergów - „Bażantarnia” utraciła swe znaczenie, gdyż życie towarzyskie koncentrowało się odtąd głównie w zamku. Swoją świetność pałac odzyskał w czasie I wojny, gdy urzędował w nim sztab generalny wojsk niemieckich i bywał tu m.in. sam cesarz Wilhelm. Po I wojnie pałac funkcjonował jako elegancki zajazd, w którym gościły polskie elity - m.in. prezydent Ignacy Mościcki czy budowniczy Gdyni, Eugeniusz Kwiatkowski. W czasie II wojny gmach zajęły wojska niemieckie. Po wojnie znacjonalizowany pałac ulegał dewastacji, równocześnie zaś urządzono w nim nieco siermiężne, charakterystyczne dla PRL, wnętrza dla masowych imprez. Z początkiem XXI wieku pałac przeszedł remont, ukończony w 2011 r. Dziś pełni funkcje restauracyjno-hotelowe. Znów - jak dawniej - odbywają się w nim bale, uroczystości rodzinne i inne imprezy.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem na Baranią Górę Stopień trudności: 2.0

Dystans: 54,07 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz.

Przewyższenia: 744 m

Suma podjazdów: 1 350 m

Suma zjazdów: 1 339 m Rowerzystom z Cieszyna trasę poleca Januszek_44 Rowerem wyruszam z Wisły na Baranią Górę . Wcześniej trasę znalazłem na Traseo i lekko zmodyfikowałem . Początkowo trasa jest bardzo przyjemna , co prawda cały czas pod górę ale nie ma problemu . Dopiero przy schronisku Przysłup trasa zmienia się w kamienistą ścieżką i jazda po tym jest praktycznie możliwa . Od czasu do czasu zdarzają się także "pływające belki " . Tak dopycham rower na szczyt . Byłem tu 40 lat temu . Niewiele się zmieniło . Chociaż powstała wieża a i widoki jakieś takie bardziej zapierające dech . Z wieży przepiekany widok na Niskie Tatry a nawet Wysoki Jesenik. Zaczynam schodzić w dół . Tras wiedzie poza szlakiem . Wiele powalonych drzew . Ciężko . Gdybym wybrał ta trasę na wejście to na pewno nie dałbym rady . Ale widoki zacne , rekompensują poniesione trudy . Potem już trasa szutrowa , ale za to widoki fantastyczne .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Barania Góra na rowerze Stopień trudności: 3.0

Dystans: 42,31 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 758 m

Suma podjazdów: 1 247 m

Suma zjazdów: 1 234 m Rowerzystom z Cieszyna trasę poleca Kubulo Wyruszyliśmy osobno. Mama z babcią pieszo czarnym szlakiem, ja z tatą na rowerach. Wybraliśmy dłuższą trasę. Najpierw zjechaliśmy w dół obok wodospadu na Wiśle. Potem rozpoczął się długi podjazd drogą asfaltową. Gdy dojechaliśmy na Przełęcz Salmopol, zjedliśmy batony i ruszyliśmy w teren. Kamienista droga biegła na przemian w górę i w dół. Myślałem, że będziemy pierwsi w schronisku, ale zadzwoniła mama i powiedziała, że już tam są. Gdy w końcu dojechaliśmy do schroniska, mama z babcią były już na szczycie. Przy schronisku, zjedliśmy nasze zapasy pożywienia i ruszyliśmy na szczyt. Niestety, było bardzo trudno. Trzeba było iść pieszo i pchać rowery. Przez chwilę chciałem nawet zawrócić, ale spotkaliśmy mamę i babcię. Powiedziały nam, że do szczytu jest już blisko. Dlatego ruszyliśmy, dalej nawet dało się jechać. Gdy byliśmy za drewnianymi belkami, tata przebił oponę i mieliśmy przymusową przerwę. W końcu szczyt został zdobyty!. Na górze jest wieża widokowa, skąd można podziwiać ładne widoki. Potem rozpoczął się trudny zjazd po wielkich kamieniach. Czasami jechaliśmy bokiem po wystających korzeniach. Tam gdzie było najtrudniej, prowadziliśmy rowery. Od schroniska w dół było najlepiej. Długi zjazd po asfalcie. Po drodze znów spotkaliśmy mamę z babcią. Przy samochodzie tym razem pierwsi byliśmy my. Polecam wszystkim. Najlepsze są zjazdy ;)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Cieszyna

🚲 Trasa rowerowa: Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) cz.1 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 103,72 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 370 m

Suma podjazdów: 3 300 m

Suma zjazdów: 3 621 m Dominik poleca trasę rowerzystom z Cieszyna

Wiślana Trasa Rowerowa to projekt ogólnopolski, w który zaangażowanych jest 8 województw, to szlak liczący ponad 1000 km, z początkiem w Beskidach, a końcem przy ujściu Wisły do Morza Bałtyckiego. W części 1. najfajniejszy odcinek jest od Wisły do Kaniowa, potem szlak jest słabiej przygotowany i gorsza nawierzchnia, pierwszy etap zakończyliśmy w Oświęcimiu Brzezince przy obozie koncentracyjnym. Oznakowanie jest miejscami niekompletne, szczególnie na odcinku poniżej Drogomyśla. Mapa trasy jest niezbędna, gdyż istniejące w terenie tabliczki z przebiegiem trasy są bardzo schematyczne, a w wielu miejscach brakuje kierunkowskazów trasy.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Rudzica u św. Wendelina Stopień trudności: 2.0

Dystans: 38,81 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 109 m

Suma podjazdów: 971 m

Suma zjazdów: 990 m Ireneusz poleca trasę mieszkańcom Cieszyna

Zabrzeg-Ligota-Bronów.

W Zabrzegu falę wzmożonego terroru na przełomie kwietnia i maja 1942 r. spowodowało zlikwidowanie przez ruch oporu miejscowego faszystowskiego aktywisty. Bezpośrednio po zdarzeniu, na początku maja 1943 r. aresztowano ok. 30 mieszkańców Zabrzega, których po krótkim przesłuchaniu na posterunku policji w Bielsku wywieziono do obozów koncentracyjnych. Chcąc zastraszyć mieszkańców okolicy, w dniu 27 maja 1942 r. hitlerowcy aresztowali pięciu cywili, których powieszono na dębie na oczach miejscowej ludności.

Po wojnie, aby upamiętnić zdarzenie i uczcić męczeńską śmierć ww., społeczeństwo Zabrzega ufundowało pomnik stojący obecnie w miejscu kaźni. Jednym z najciekawszych miejsc w Rudzicy jest Dolina Świętego Wendelina, z kaplicą poświęconą temu nieco egzotycznemu świętemu, oraz źródełkiem, z którego wypływa woda o cudownych, ponoć, właściwościach. Aby trafić do doliny, należy jadąc z Rudzicy do Strumienia skorzystać z informacji na drogowskazie i skręcić w prawo, a następnie zatrzymać się na niewielkim parkingu. Dalej czeka nas miły, śródleśny spacer do kaplicy i źródełka. Według przekazywanej w Rudzicy z dziada pradziada historii, za czasów cesarskiej Austrii wzięto jednego z tutejszych chłopaków do wojska. Stacjonował w górach, w Tyrolu. Od tamtejszych mieszkańców otrzymał obraz św. Wendelina. Żołnierz był pobożny, więc przywiózł go w rodzinne strony. Tutaj, w zalesionej ciemnej dolince zwanej Piekłem, powiesił obraz na wierzbie. Po pewnym czasie dolina z „Piekła” przemieniła się w Dolinę Świętego Wendelina. Jej rozsławieniu dopomógł fakt, że znajdowało się tu także źródło krystalicznej wody. Bardzo wcześnie okoliczna ludność uznała ją za cudowną. Szczególnie miała pomagać w chorobach oczu, a także gardła. Wnet wieść o cudownych właściwościach źródełka w Rudzicy rozeszła się szeroko po sąsiedztwie. Zaczęła przyciągać coraz więcej wiernych. Przybywali nawet z najdalszych zakątków Polski, a także sąsiednich Czech. Widząc to, miejscowi kapłani otoczyli źródełko i drzewo płotkiem. W roku zaś 1876 zainicjowali wybudowanie kapliczki, do której wstawiono wizerunek św. Wendelina. Obraz, który można teraz oglądać, jest wierną kopią obrazu z bazyliki Świętego Wendelina w Sankt Wendel. To centrum kultu tego świętego. Żył on ponoć w VI wieku i był synem jednego z królów na Wyspach Brytyjskich. Zrezygnował jednak z bogactwa i jako żebrak wywędrował na kontynent. Zajmował się pasaniem świń. Wreszcie osiadł w górskiej pustelni, a później został zakonnikiem. W aurze świętości pochowano go w Sankt Wendel w zachodnich Niemczech. Św. Wendelin wspomaga pasterzy i chroni przed epidemią. Ale dba także o podróżników. 25 kwietnia, co roku, przy kapliczce w Rudzicy modlą się okoliczni mieszkańcy o urodzaje. Na św. Huberta przybywają też tutaj myśliwi.

Nawiguj

