Trasy rowerowe do 35 km od Cieszyna. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 7 - 8 maja?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w okolicy Cieszyna? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 07 - 08 maja przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie.

Rowerem w pobliżu Cieszyna

🚲 Trasa rowerowa: Istebna - Barania Góra - Stożek - Istebna 2015/7/11 Stopień trudności: 3.0

Dystans: 55,01 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 808 m

Suma podjazdów: 2 309 m

Suma zjazdów: 2 411 m Marek79 poleca trasę mieszkańcom Cieszyna Na tę wyprawę wybrałem się z kuplem Arturem, który wpadł na pomysł, aby przejechać się petlą MTB Trophy po górach. Trasa biegła z Istebnej w stronę Baraniej Góry, z początku asfaltem. Tam gdzie czekał nas dosyć stromy i kręty zjazd, tam osiągnąłem prędkość 67 km/h - ale była frajda! Dalej droga prowadziła wzdłuż rzeki Olzy w stronę Stecówki, cały czas asfaltem i wspinając się do góry.

Za wioską skręcamy w prawo. Po odcinku ok. 500 m zjeżdżamy z drogi asfaltowej na szutrową i zaczynamy wspinaczkę pod Baranią Górę. Skwar z nieba lał się i pot z czoła też. Dobrze że co jakiś czas chłodny wiaterek zawiewał. Podjazd ta drogą liczył może ze 3 km. Dalej już z buta pod górę szlakiem pieszym. Tam było już bardzo wąsko i dużo, kamieni, ale byli tez tacy, którzy zjeżdżali w dół - szacun dla nich. Samo podejście pod górę trwało trochę, ale warto było, aby zobaczyć widoki z Baraniej.

Po chwili odsapnięcia na górze i posileniu się trochę batonami i zelami ruszyliśmy w dalszą drogę w stronę Przysłupa. Droga prowadziła cały czas w dół po kamieniach i po drewnianych belkach. Trzeba było jechać bardzo ostrożnie i praktycznie cały czas na hamulcu, ale i tak nie obyło się bez upadku i urwanego uchwytu na telefon. Ten ostatni zaraz został naprawiony, a dokładnie złapany dwoma opaskami zaciskowymi. To jest rzecz niezbędna podczas takich wypraw. Ludzie przechodzący obok nas byli bardzo zdziwieni, że po takim czymś można zjeżdżać rowerem, a nawet jedna pani spytała się nas, czy mamy spisany testament.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rundka przez Łąkę Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,5 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 741 m

Suma zjazdów: 749 m Ireneusz poleca trasę mieszkańcom Cieszyna Kapliczki na trasie.

Na rozstajach dróg: Turystycznej i Kasztanowej w Pszczynie, w sąsiedztwie tzw. Grobli Łąckiej, stoi interesująca kapliczka z 1848r. przedstawiająca figurę św. Antoniego Padewskiego. Kapliczka ma formę wieży osłaniającej tradycyjnie pokazaną figurę świętego Antoniego Padewskiego z dzieciątkiem na ręku. Był to pochodzący z bogatej rodziny , włoski teolog, franciszkanin, jeden z najbardziej cenionych kaznodziei w kościele katolickim, którego kazania gromadziły tłumy wiernych. Przedstawiany jest z dzieciątkiem, ponieważ uznaje się, że miał objawienie senne, w których nawiedziło go Dzieciątko Jezus, ucałowawszy go, zapewniło o miłości Boga i obdarzyło cudownymi możliwościami. Pochowany w Bazylice św. Antoniego w Padwie popularnej „Il Santo”. Ciekawostką jest, że za jeden z cudów uważa się fakt, iż po 30 latach od jego śmierci, w otwieranej trumnie, stwierdzono ciało w całkowitym rozkładzie, a język, „narzędzie”, które używał do nawracania wiernych, zachował się w stanie nie zmienionym.

Kapliczka przystrojono obrazem Bożej Rodziny oraz okolono metalowym płotkiem. W tylnej części znajduje się sentencja „Matko Boża módl się za nami” oraz napis, że „Odnowiona staraniem Ignacego Kapusty” i data 1920r. Nie udało się znaleźć informacji mówiących o fundatorze malowniczej budowli i przyczyny jej powstania, ale można przypuszczać, że miejsce to było miejscem postoju i wytchnienia wędrujących tą trasą podróżnych. Miała im udzielać błogosławieństwa na dalszą drogę. Stąd też fundator wybrał postać św. Antoniego Padewskiego, który uznawany jest za patrona osób i rzeczy zaginionych oraz podróżnych.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Czechowice Dz.- Bestwina - Kaniów Stopień trudności: 2.0

Dystans: 42,01 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podjazdów: 1 273 m

Suma zjazdów: 1 277 m Trasę rowerową mieszkańcom Cieszyna poleca Ireneusz Przez Zabrzeg i Ligotę do Czechowic-Dziedzic.

Dawny kamień drogowy podający odległość do Wiednia znajduje się przy jednym ze skrzyżowań w Zabrzegu, to odległość 322 km, może dojadę ? Po drodze również warta zobaczenia Kaplica Narodzenia NMP w Zabrzegu. .Zabrzeg początkowo należał do parafii w Goczałkowicach.

Ligota i inne wsie Państwa Bielskiego przeszły wiele ciężkich chwil i momentów w swoich dziejach. Wojna trzydziestoletnia (1618 - 1648) zniszczyła całe tereny Księstwa.Jest sołectwem miejsko-wiejskiej Gminy Czechowice-Dziedzice.

Ziemie dzisiejszych Czechowic były terenami przygranicznymi, bowiem płynąca tu rzeka Biała stanowiła granicę państwową między ziemiami Korony św. Wacława, a Królestwem Polskim (1456-1772), a po pierwszym rozbiorze Polski stała się wewnętrzną granicą monarchii Habsburgów, oddzielającą Galicję od Śląska Austriackiego. Podobnie rzeka Wisła, w latach 1742-1918, była prusko - austriacką granicą państwową. Po pierwszej wojnie światowej Czechowice (Żebracz stała się przysiółkami Czechowic) i Dziedzice znalazły się w granicach niepodległej Polski.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Cieszyna

🚲 Trasa rowerowa: Barania Góra--Stożek 2015/7/11 19:25 Stopień trudności: 3.0

Dystans: 54,62 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 771 m

Suma podjazdów: 3 473 m

Suma zjazdów: 3 564 m Trasę rowerową mieszkańcom Cieszyna poleca Arturroo1983

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: 10.05.2016 Jastrzębie-Zdrój-zapora Goczałkowicka i Łącka Stopień trudności: 1.0

Dystans: 80,74 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podjazdów: 836 m

Suma zjazdów: 822 m Hakos poleca trasę mieszkańcom Cieszyna

Trasa bardzo atrakcyjna pod względem przyrodniczym, dużo zieleni i zwierząt w lesie. Szczególnie Lasy Zabrzeskie bardzo piękne ze niesamowitymi widokami na zb. goczałkowicki. Ścieżki leśne utwardzone, częściowo wyłożone płytami betonowymi, więc cross wystarczy. Obie zapory o tej porze roku bardzo atrakcyjne, życie budzi się na nich. Na Goczałkowickiej, jak zwykle zacznie się pojawiać mnóstwo ludzi uprawiających sporty, za to na łąckiej trochę ciszy i spokoju od gwaru a tylko delikatny szumek wody :) Okolice zb. Łąka przepiękne - sama natura! Polecam wszystkim na relaks!

Według licznika:

Czas jazdy: 3h 22min

Czas wycieczki: 4h 14min

max prędkość: 52km/h

średnia prędkość: 23,8 km/h

Dystans: 80,4 km

Nawiguj

