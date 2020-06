Tragiczny wypadek na Wiślance w Wiślicy. Zginął motocyklista

Do zdarzenia doszło w sobotę 6 czerwca ok. godz. 14:00. Na DK-81, w kierunku Ustronia doszło do wypadku z udziałem motocyklisty.

Kilka minut po zdarzenia, na miejscu pojawiły się wszystkie służby ratownicze, które miały podjąć próbę reanimacji kierowcy jednośladu.