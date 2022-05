Spotkanie autorskie z Hanną Greń w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie. Opowiedziała o swojej nowej książce i nie tylko. Zobacz zdjęcia

Ostatnia pozycja w karierze Hanny Greń, „Gasnące światło", to powieść ubarwiona motywami powracającej zbrodni, traumy pociągającej za sobą dramatyczne konsekwencje, a także bolesnej konfrontacji z przeszłością. Co ciekawe, jej akcja umieszczona jest w Cieszynie! Na spotkaniu autorka zdradziła słuchaczom jak wygląda proces pisania takiej książki, opowiedziała co nieco o własnych przemyśleniach na temat własnej twórczości i pokrótce nakreśliła swój stosunek do kryminału jako gatunku literackiego. Oprócz wątku „Gasnącego światła" poruszyła także temat jej współpracy z dwoma pisarkami zajmującymi się powieścią obyczajową - Agnieszką Lis i Anną Kasiuk.