Spacer przeciw granicy w Cieszynie 3 maja. "Czerwona kartka dla rządu obowiązuje"

- Panie premierze Morawiecki! Otwarcie granic nie rozwiązuje problemu! – mówił przez megafon jeden z organizatorów wydarzenia. – Czerwona kartka dla rządu nadal obowiązuje. Rząd zrobił krok, ale nie na tyle duży i skuteczny żebyśmy mogli wrócić do domu i do pracy. Stawiamy więc konkretne żądania i czekamy na odpowiedź do północy najbliższej środy - podkreślali organizatorzy niedzielnego protestu.

- Za co mam je zrobić, skoro przez ostatni czas byłem pozbawiony środków do życia? – pytał jeden z uczestników. - Taki test kosztuje 600 zł. Skąd mam je wziąć? Powinni o nas zadbać i udostępnić takie testy za darmo - przekonywał.

W niedzielnym „Spacerze przeciw granicy” wzięło udział ok. sto osób - znacznie mniej niż przed tygodniem. - Niektórych odstraszył deszcz, a innym pewnie wystarczyło to, że rząd otworzył granice i mogą wracać do pracy – oceniali protestujący. – Ale samo otwarcie granic to za mało. Rząd powinien zadbać o naszą sytuację – podkreślali.

W spacerze wzięli udział m.in. europarlamentarzysta Łukasz Kohut. Protestującym po polskiej stronie Olzy towarzyszyli Polacy i Czesi po czeskiej stronie rzeki dzielącej Cieszyn.