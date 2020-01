Śmigłowiec LPR wyląduje w Rezydencji Prezydenta RP na Zadnim Groniu

Kolejne lądowisko dla śmigłowców w Beskidach

Przypomnijmy, że to kolejne lądowisko w powiecie cieszyńskim, które zostało udostępnione do lądowania śmigłowców LPR. W grudniu zostało oddane do użytku nowe lądowisko znajdujące się na dachu pawilonu łóżkowego Szpitala Śląskiego w Cieszynie. To jedno z najwyżej położonych lądowisk w Polsce. Szpital został zobowiązany do budowy takiego lądowiska, bo inaczej musiałby zamknąć Szpitalny Oddział Ratunkowy. Jego budowa kosztowała 7 mln zł.

Co ciekawe, inwestycja zbiegła się z faktem stacjonowania w Beskidach śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pod koniec grudnia bazą dla śmigłowca obsługującego południe Polski stało się lotnisko w Kaniowie koło Bielska-Białej. Dzięki temu znacznie skrócił się czas dotarcia śmigłowca do poszkodowanych m.in. w wypadkach w górach. Później śmigłowiec zostanie przeniesiony do budowanej nowej bazy na lotnisku w Katowicach Muchowcu.