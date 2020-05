Śmigłowiec LPR jest potrzebny w Beskidach na stałe! Jest specjalna uchwała

O potrzebie stałego, a nie tylko sezonowego stacjonowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Beskidach nikogo nie trzeba przekonywać. Rozwijająca się stale infrastruktura ośrodków narciarskich oferująca atrakcje zimą (narty), jak i latem (górskie wędrówki i coraz popularniejsze górskie ścieżki rowerowe) przyciągają na południe województwa śląskiego tysiące turystów. A to powoduje gwałtowny wzrost ilości zdarzeń, do których wzywane jest LPR.

Zastrzega jednak, że wynika to z faktu, że śmigłowiec LPR stacjonuje bardzo blisko gór – w Kaniowie na terenie Parku Lotniczego, na czas budowy nowej bazy LPR w Muchowcu w Katowicach, która ma zastąpić dotychczasową gliwicką.

- Baza w Kaniowie daje możliwość wykonania pilotowi kilka nalotów za jednym razem. Na przykład możemy z gór ewakuować w ciągu jednego lotu dwóch pacjentów. Śmigłowiec jest w stanie polecieć do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, dokąd najczęściej transportuje naszych poszkodowanych i wrócić po kolejnego - mówi naczelnik beskidzkich ratowników. - Zwiększyła się dostępność śmigłowca, co daje większe możliwości w wykorzystaniu go, niż wtedy gdy latał do nas z Gliwic czy z Krakowa – dodaje.