Śmiertelny wypadek na DK 81 w Bąkowie. Ruch Wiślanką w stronę Katowic z utrudnieniami

W niedzielę wieczorem na Wiślance w Bąkowie, w gminie Strumień doszło najpierw do stłuczki, a poźniej do śmiertelnego wypadku. 72-latka, która jechała samochodem marki Audi, uderzyła w samochód marki Renault. Sprawczyni stłuczki wyszła z samochodu i chcąc porozmawiać z drugim kierowcą, który brał udział w stłuczce, chciała przejść przez przejście dla pieszych. Kiedy wracała do swojego samochodu, na przejściu dla pieszych potrącił ją kierowca samochodu marki Lexus.

72-letnia mieszkanka powiatu żywieckiego zginęła na miejscu. Mężczyzna kierujący Lexusem był trzeźwy. Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratury. Ruch odbywa się na jednym pasie.