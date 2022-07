Słowiańska Noc Folk-Metalowa w Brennej 2022. Ósma edycja imprezy to przede wszystkim polskie składy. Zobacz line-up

Folk metal wśród drzew, pod osłoną nocy

Noc z 23 na 24 lipca 2022 to jedyna taka w roku. Na scenie w Brennej, w Amfiteatrze w Parku Turystyki, spotka się aż osiem zespołów folk metalowych i da koncerty w ramach ósmej edycji Słowiańskiej Nocy Folk-Metalowej. To cykliczne wydarzenie co roku jest obowiązkowym punktem na festiwalowej rozpisce wszystkich fanów tego nurtu, nie inaczej będzie w tym roku. Line-up zdominowany jest przez polskie zespoły, pojawi się jednak czeski akcent.

Słowiańska Noc Folk-Metalowa działa od 2013 roku i jest jedną z największych imprez związanych z ciężkimi brzmieniami w regionie. To miejsce przecięcia się różnych mentalności i przestrzeń do celebracji muzyki metalowej ze słowiańską estetyką i etosem. Tegoroczna edycja jest pierwszą o 2019 roku - impreza, jako jedna z wielu, padła ofiarą pandemicznej rzeczywistości. Teraz jednak wraca i wszystko wskazuje na to, że wypadnie jeszcze lepiej od poprzednich odsłon.