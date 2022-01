Ścieżki spacerowe do 35 km od Cieszyna. Sposoby na spędzenie czasu - weekend 29 - 30 stycznia?

Trasy spacerowe z Cieszyna

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 35 km od Cieszyna, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 29 stycznia w Cieszynie ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 90%. W niedzielę 30 stycznia w Cieszynie ma być 2°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

Stopień trudności: 1

Dystans: 5,92 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 38 m

Suma podejść: 379 m

Suma zejść: 362 m

Trasę dla spacerowiczów z Cieszyna poleca Ireneusz

Parkiem po Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój.

Park zdrojowy pochodzi z XIX w. i ostatnio przeszedł rewitalizację. W zrewitalizowanym Parku Zdrojowym stanęły tablice informacyjne i elementy małej architektury.

„Budynek pijalni wód leczniczych” – został wzniesiony w 1862 r., w stylu architektury parkowej. Charakteryzuje się drewnianą konstrukcją ryglową, wielobocznymi oknami o drobnym, pajęczynowym podziale i czterospadowym dachem, którego połacie są wygięte esowato. Pierwotnie był zdobiony perłowymi inkrustacjami. Mieścił się w nim marmurowy basen, z którego można było czerpać solankę. Pijalnia była połączona z domem zdrojowym krytym deptakiem o długości 88 m. Obecnie mieści się w nim kawiarnia.

„Hotel Prezydent” - pochodzący z 1880 r., wybudowany w stylu neobarokowym dawny hotel jest jednym z kilku obiektów uzdrowiskowych, które po II wojnie światowej zachowały swój pierwotny kształt. Po burzliwych kolejach losu, na pierwszym piętrze mieści się w nim administracja uzdrowiska. Na parterze działa kawiarnia „Uzdrowiskowa”, która na poczet swej działalności, w okresie letnim wykorzystuje stylowy, drewniany taras widokowy.