Ścieżki rowerowe do 35 km od Cieszyna. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 3 - 4 czerwca?

Rozważasz wycieczkę rowerową w okolicy Cieszyna? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 35 km od Cieszyna. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe niedaleko Cieszyna przygotowaliśmy na weekend.

Rowerem w pobliżu Cieszyna We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 35 km od Cieszyna, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Rowerem na Baranią Górę Stopień trudności: 2.0

Dystans: 54,07 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz.

Przewyższenia: 744 m

Suma podjazdów: 1 350 m

Suma zjazdów: 1 339 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Cieszyna Rowerem wyruszam z Wisły na Baranią Górę . Wcześniej trasę znalazłem na Traseo i lekko zmodyfikowałem . Początkowo trasa jest bardzo przyjemna , co prawda cały czas pod górę ale nie ma problemu . Dopiero przy schronisku Przysłup trasa zmienia się w kamienistą ścieżką i jazda po tym jest praktycznie możliwa . Od czasu do czasu zdarzają się także "pływające belki " . Tak dopycham rower na szczyt . Byłem tu 40 lat temu . Niewiele się zmieniło . Chociaż powstała wieża a i widoki jakieś takie bardziej zapierające dech . Z wieży przepiekany widok na Niskie Tatry a nawet Wysoki Jesenik. Zaczynam schodzić w dół . Tras wiedzie poza szlakiem . Wiele powalonych drzew . Ciężko . Gdybym wybrał ta trasę na wejście to na pewno nie dałbym rady . Ale widoki zacne , rekompensują poniesione trudy . Potem już trasa szutrowa , ale za to widoki fantastyczne .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Skansen wsi pszczyńskiej Stopień trudności: 2.0

Dystans: 32,54 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 1 695 m

Suma zjazdów: 1 675 m Trasę dla rowerzystów z Cieszyna poleca Ireneusz Skansen i park pszczyński.

Skansen – Zagroda Wsi Pszczyńskiej jest miejscem niezwykłym ze względu na swoje położenie. Wśród drzew Zabytkowego Parku Dworskiego znajdującego się w centrum Pszczyny, w niedalekiej odległości od rynku, Muzeum Zamkowego i Zagrody Żubrów, znajduje się niewielkie muzeum na wolnym powietrzu, liczące czternaście obiektów budownictwa drewnianego ziemi pszczyńskiej, pochodzących głównie z XIX wieku.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Na rynek do Strumienia Stopień trudności: 2.0

Dystans: 38,68 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 57 m

Suma podjazdów: 955 m

Suma zjazdów: 960 m Trasę rowerową mieszkańcom Cieszyna poleca Ireneusz Weekendowa trasa. Strumieński park, w którym zbudowano swoistą tężnię. Korzystając z tradycyjnej, wydobywanej tu przed wiekami solanki zabłockiej wybudowano fontannę, wykorzystywaną do emitowania w powietrzu jonów soli. Solanka zabłocka wydobywana jest w pobliskim Zabłociu od 1891r. Pochodzi z rozciągającego się tutaj przed przed 15 milionami lat oceanu. Zawiera niezbędne mikroelementy potrzebne do stworzenia unikalnego mikroklimatu morskiego, który działa leczniczo, relaksująco i poprawia samopoczucie.

Na środku rynku w Strumieniu stoi wysoki ozdobny postument zwieńczony kamienną figurą Chrystusa Króla. W lewej ręce trzyma On kulę, która symbolizuje ziemię i panowanie nad światem, natomiast prawą unosi w geście błogosławieństwa. Na postumencie widnieje rok 1886. Miejsce usytuowania figury zabezpieczone jest niskim ozdobnym, metalowym ogrodzeniem. Przy wejściu ustawione zostały dwie lampy.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Cieszynie

🚲 Trasa rowerowa: Stożek na rowerze z Jablunkova Stopień trudności: 2.0

Dystans: 52,86 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 618 m

Suma podjazdów: 1 124 m

Suma zjazdów: 1 116 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Cieszyna

Dziś samochodem ruszam Jablunkova , stamtąd zamierzam dostać się rowerem na Stożek Wielki . Nie wiem dlaczego w tym celu wybrałem Jablunkov , może chciałem go po prostu zobaczyć . W Jablunkovie znalazłem bezpłatny parking , który jednak w godzinach rannych jest zatłoczony . Trasa początkowo jest asfaltowa , potem przechodzi w szutry a podjazdy są tu wymagające . W połowie drogi opuszczam trasę rowerową i pieszym szlakiem wpycham rower na Stożek . Droga jest przyjemniejsza niż wczorajsza na Baranią . Na Stożku tłumów nie ma. Chwila wytchnienia i tą samą drogą sprowadzam rower do szlaku rowerowego . Teraz już pędzę do Jablunkowa .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wokół akwenów Żabiego Kraju Stopień trudności: 1.0

Dystans: 18,05 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podjazdów: 558 m

Suma zjazdów: 575 m Trasę dla rowerzystów z Cieszyna poleca Ireneusz

Wypad krajoznawczy po Żabim Kraju .

Żabi Kraj jest krainą położoną w niepozornym, ale bogatym przyrodniczo zakątku Śląska Cieszyńskiego, w Dolinie Górnej Wisły. Przepływająca opodal Wisła pozwoliła tu utworzyć wiele stawów hodowlanych. Duża ich liczba, a także istniejący od 1955 roku sztuczny zbiornik, zwany Jeziorem Goczałkowickim, liczne bagna i podmokłe łąki okazały się dobrym środowiskiem życiowym dla wielu gatunków ptaków i płazów. Nieformalną stolicą tej krainy jest miasteczko Strumień.

Aplikacja mobilna Ekomuzeum „Żabi Kraj” ułatwia poznanie „żywego” dziedzictwa przyrodniczego, kulturalnego i historycznego Żabiego Kraju, który obejmuje swoim zasięgiem 7 gmin należących do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”: Chybie, Dębowiec, Strumień, Skoczów, Zebrzydowice (powiat cieszyński), Goczałkowice-Zdrój oraz Pawłowice (powiat pszczyński). Obszar objęty działaniem LGR już od XV wieku związany jest z rybactwem stawowym, a gatunkiem dominującym w hodowli od lat był i nadal jest karp. Doskonałe walory naturalne, unikatowe zasoby wodne, atrakcje turystyczne, liczne zabytki oraz dogodne położenie, sprawiają że obszar „Żabiego Kraju” jest jedną z perełek Polski południowej.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Przegląd serwisów rowerowych w Cieszynie. Tam naprawisz rower

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Przegląd i naprawa roweru Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego. Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Akcesoria rowerowe Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

Strefa Biznesu - Boże Ciało 2023. Gdzie i za ile wyjadą Polacy?