Ścieżki rowerowe do 35 km od Cieszyna. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 31 sierpnia - 1 września?

Dystans: 61,78 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podjazdów: 2 699 m

Suma zjazdów: 2 694 m Rowerzystom z Cieszyna trasę poleca Dominik Trasa jest dosyć łatwa, po drodze ciekawe widoki. Większość trasy przebiega mało uczęszczanymi drogami. Oprócz Jeziora Goczałkowickiego możemy odwiedzić Białogród, jest tam rekonstrukcja osady warownej z X wieku.

Jezioro Goczałkowickie to jeden z największych zbiorników zaporowych w Polsce, zwany też „śląskim morzem”. Jezioro Goczałkowickie, a właściwie Zbiornik Goczałkowicki, powstał w latach 1950-56 poprzez spiętrzenie Wisły wielką tamą w Goczałkowicach-Zdroju. Zapora jest naprawdę imponująca – ma prawie 3 km długości i 14 m wysokości.

🚲 Trasa rowerowa: Nad stawami, lasem, hałdą do Rudołtowic Stopień trudności: 2.0

Dystans: 12,07 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 210 m

Suma podjazdów: 999 m

Suma zjazdów: 1 019 m Ireneusz poleca trasę mieszkańcom Cieszyna Do pałacu w Rudołtowicach.

Pałac o dość tajemniczej przeszłości, bowiem nie jest dzisiaj możliwe ustalenie dokładnej daty jego powstania. Historia zabytkowej budowli rozpoczęła się więc albo po wojnie trzydziestoletniej, lub też sto lat później, gdy dobra tutejsze znajdowały się w posianiu hrabiego Józefa Zborowskiego. Pałac w stylu późnego baroku i rokoko jest obiektem murowanym, piętrowym i częściowo podpiwniczonym, przy czym jego parter jest sklepiony, a na piętrze znajdują się sufity. Na zewnątrz w przyczółku frontowym podziwiać można kartusze z herbami Jastrzębiec, po lewej stronie herb Zborowskich z XIV w. przedstawiający złotą podkowę zwróconą barkiem w dół, a między jej ramionami krzyż, a z prawej strony herb Ostoja przedstawiający dwa złote półksiężyce odwrócone od siebie i miecz srebrny ostrzem w dół, w czerwonym polu. Pałac pokrywa dach mansardowy, kryty eternitem z nowszymi lukarnami. Zachowany do dzisiaj układ wnętrz jest trzytraktowy i symetryczny.

W skład rudołtowickiego zespołu wchodzi ponadto oficyna zbudowana na przełomie XVIII i XIX w. oraz pozostałości zabudowy folwarcznej, spichlerz i kuźnia. Całość otoczona jest zabytkowym parkiem krajobrazowym, założonym w II poł. XVIII w., w którym podziwiać można zabytkowe dęby, lipy i graby.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Grupką do Miliardowic Stopień trudności: 2.0

Dystans: 23,68 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 35 m

Suma podjazdów: 891 m

Suma zjazdów: 891 m Rowerzystom z Cieszyna trasę poleca Ireneusz

Zabrzeg-Miliardowice.

Nazwa tego przysiółka powstała ponoć w latach hiperinflacji (1923-1924), gdy miejsco­wy właściciel ziemski wyprzedawał grunty za miliardy polskich marek. Początkowo, w okresie międzywojennym, osiedlali się tu głów­nie kolejarze. Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Trening wiosenny ścieżką edukacyjną Stopień trudności: 1.0

Dystans: 17,66 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 56 m

Suma podjazdów: 738 m

Suma zjazdów: 744 m Ireneusz poleca trasę mieszkańcom Cieszyna

Tamą do Zabrzega.

Leśna ścieżka edukacyjna o długości 3,3 km, przy której ustawiono dziesięć tablic dydaktycznych i dziesięć tablic kierunkowych. Na tablicach zamieszczono informacje o roślinach i zwierzętach charakterystycznych dla tych terenów oraz wiadomości z zakresu hodowli i ochrony lasu. Ciekawostką jest występowanie w pobliżu ścieżki form ochrony przyrody: Rezerwatu przyrody ROTUZ, w którym występuje chronione torfowisko oraz obszaru NATURA 2000 "Dolina Górnej Wisły" .

Ścieżka rozpoczyna się przy bramie stadionu sportowego w Zabrzegu, a kończy przy wale zapory Jeziora Goczałkowickiego, gdzie znajduje się wiata rekreacyjna.

🚲 Trasa rowerowa: Czerwonym szlakiem do Pszczyny 2016/10/28 15:17 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 13,67 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podjazdów: 810 m

Suma zjazdów: 842 m Trasę rowerową mieszkańcom Cieszyna poleca Ireneusz

Zamek w Pszczynie jest chyba najpiękniejszą rezydencją w Śląskiem i jedną z największych atrakcji województwa. W 2015 r. pszczyński zamek odwiedziło ponad 200 tys. turystów. Pierwotny zamek został wzniesiony w Pszczynie prawdopodobnie w XI lub XII w. przez książąt piastowskich. Przez pewien czas tutejsze ziemie stanowiły część Małopolski, a od 1178 r. stały się częścią Śląska na skutek podarowania ich przez księcia krakowskiego, Kazimierza II Sprawiedliwego, księciu raciborskiemu, Mieszkowi I Plątonogiemu.

Ogrody do zwiedza­nia Kapias, Gocza­łkow­ice, wojew­ództwo śląskie.

W 1979r. właś­ci­ciel obiektu Bro­nisław Kapias postanowił podzielić się swoją pasją z innymi. Na niewielkim niegdyś skrawku ziemi zaczął sadzić rośliny, wprowadzał stop­niowo architek­turę ogrodową, stwarza­jąc coraz to nowsze zielone zakątki.

