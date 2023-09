Ścieżki rowerowe do 35 km od Cieszyna. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 30 września - 1 października?

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową w pobliżu Cieszyna? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 35 km od Cieszyna. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Cieszyna przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki rowerowe z Cieszyna

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 35 km od Cieszyna, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Na rynek do Strumienia Stopień trudności: 2.0

Dystans: 38,68 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 57 m

Suma podjazdów: 955 m

Suma zjazdów: 960 m Rowerzystom z Cieszyna trasę poleca Ireneusz Weekendowa trasa. Strumieński park, w którym zbudowano swoistą tężnię. Korzystając z tradycyjnej, wydobywanej tu przed wiekami solanki zabłockiej wybudowano fontannę, wykorzystywaną do emitowania w powietrzu jonów soli. Solanka zabłocka wydobywana jest w pobliskim Zabłociu od 1891r. Pochodzi z rozciągającego się tutaj przed przed 15 milionami lat oceanu. Zawiera niezbędne mikroelementy potrzebne do stworzenia unikalnego mikroklimatu morskiego, który działa leczniczo, relaksująco i poprawia samopoczucie.

Na środku rynku w Strumieniu stoi wysoki ozdobny postument zwieńczony kamienną figurą Chrystusa Króla. W lewej ręce trzyma On kulę, która symbolizuje ziemię i panowanie nad światem, natomiast prawą unosi w geście błogosławieństwa. Na postumencie widnieje rok 1886. Miejsce usytuowania figury zabezpieczone jest niskim ozdobnym, metalowym ogrodzeniem. Przy wejściu ustawione zostały dwie lampy.

🚲 Trasa rowerowa: 10.05.2016 Jastrzębie-Zdrój-zapora Goczałkowicka i Łącka Stopień trudności: 1.0

Dystans: 80,74 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podjazdów: 836 m

Suma zjazdów: 822 m Rowerzystom z Cieszyna trasę poleca Hakos Trasa bardzo atrakcyjna pod względem przyrodniczym, dużo zieleni i zwierząt w lesie. Szczególnie Lasy Zabrzeskie bardzo piękne ze niesamowitymi widokami na zb. goczałkowicki. Ścieżki leśne utwardzone, częściowo wyłożone płytami betonowymi, więc cross wystarczy. Obie zapory o tej porze roku bardzo atrakcyjne, życie budzi się na nich. Na Goczałkowickiej, jak zwykle zacznie się pojawiać mnóstwo ludzi uprawiających sporty, za to na łąckiej trochę ciszy i spokoju od gwaru a tylko delikatny szumek wody :) Okolice zb. Łąka przepiękne - sama natura! Polecam wszystkim na relaks!

Według licznika:

Czas jazdy: 3h 22min

Czas wycieczki: 4h 14min

max prędkość: 52km/h

średnia prędkość: 23,8 km/h

Dystans: 80,4 km

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Na początek sezonu: pałac Bażantarnia 2017/2/20 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 25,45 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 93 m

Suma podjazdów: 1 102 m

Suma zjazdów: 1 085 m Trasę dla rowerzystów z Cieszyna poleca Ireneusz

Bażantarnia w Porębie, park w Pszczynie.

,,Zbyt późne jest życie jutrzejsze – żyj dzisiaj” – taka łacińska sentencja wita i zaprasza gości, na frontonie Książęcej Bażantarni w Pszczyńskiej Porębie. Na wzgórzu 297 m. npm zbudowano pałac, nazwany „Lustschloss” (Pałac Uciech), a później „Fasanerie” (Bażantarnia). Powstawał on w latach 1792-1800. Jego budowę zainicjował Fryderyk Erdmann, ukończył zaś, po jego śmierci, syn Fryderyk Ferdynand. Obiekt reprezentuje swoim kształtem typową, klasycystyczną rezydencję, wzniesioną na planie prostokąta, z wysokim, czterospadowym dachem. Pięcioosiowa elewacja frontowa posiada charakterystyczny ryzalit, z portykiem o czterech kolumnach. Rezydencja już na początku XIX w. stała się niezwykle popularna. Odbywały się tu bale i różne uroczystości książąt pszczyńskich, związane także z polowaniami w tutejszych lasach. W drugiej połowie XIX w., gdy pszczyński zamek, będący dotąd siedzibą rodową książąt Anhalt, przebudowany został przez nowych właścicieli - książąt Hochbergów - „Bażantarnia” utraciła swe znaczenie, gdyż życie towarzyskie koncentrowało się odtąd głównie w zamku. Swoją świetność pałac odzyskał w czasie I wojny, gdy urzędował w nim sztab generalny wojsk niemieckich i bywał tu m.in. sam cesarz Wilhelm. Po I wojnie pałac funkcjonował jako elegancki zajazd, w którym gościły polskie elity - m.in. prezydent Ignacy Mościcki czy budowniczy Gdyni, Eugeniusz Kwiatkowski. W czasie II wojny gmach zajęły wojska niemieckie. Po wojnie znacjonalizowany pałac ulegał dewastacji, równocześnie zaś urządzono w nim nieco siermiężne, charakterystyczne dla PRL, wnętrza dla masowych imprez. Z początkiem XXI wieku pałac przeszedł remont, ukończony w 2011 r. Dziś pełni funkcje restauracyjno-hotelowe. Znów - jak dawniej - odbywają się w nim bale, uroczystości rodzinne i inne imprezy.

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Cieszynie

🚲 Trasa rowerowa: Grupką do Miliardowic Stopień trudności: 2.0

Dystans: 23,68 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 35 m

Suma podjazdów: 891 m

Suma zjazdów: 891 m Ireneusz poleca trasę mieszkańcom Cieszyna

Zabrzeg-Miliardowice.

🚲 Trasa rowerowa: Czechowice Dz.- Bestwina - Kaniów Stopień trudności: 2.0

Dystans: 42,01 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podjazdów: 1 273 m

Suma zjazdów: 1 277 m Trasę dla rowerzystów z Cieszyna poleca Ireneusz Przez Zabrzeg i Ligotę do Czechowic-Dziedzic.

Dawny kamień drogowy podający odległość do Wiednia znajduje się przy jednym ze skrzyżowań w Zabrzegu, to odległość 322 km, może dojadę ? Po drodze również warta zobaczenia Kaplica Narodzenia NMP w Zabrzegu. .Zabrzeg początkowo należał do parafii w Goczałkowicach.

Ligota i inne wsie Państwa Bielskiego przeszły wiele ciężkich chwil i momentów w swoich dziejach. Wojna trzydziestoletnia (1618 - 1648) zniszczyła całe tereny Księstwa.Jest sołectwem miejsko-wiejskiej Gminy Czechowice-Dziedzice.

Ziemie dzisiejszych Czechowic były terenami przygranicznymi, bowiem płynąca tu rzeka Biała stanowiła granicę państwową między ziemiami Korony św. Wacława, a Królestwem Polskim (1456-1772), a po pierwszym rozbiorze Polski stała się wewnętrzną granicą monarchii Habsburgów, oddzielającą Galicję od Śląska Austriackiego. Podobnie rzeka Wisła, w latach 1742-1918, była prusko - austriacką granicą państwową. Po pierwszej wojnie światowej Czechowice (Żebracz stała się przysiółkami Czechowic) i Dziedzice znalazły się w granicach niepodległej Polski.

Pora na serwis roweru? Tam naprawisz rower - serwisy rowerowe w Cieszynie

