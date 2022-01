Ścieżki rowerowe do 35 km od Cieszyna. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 15 - 16 stycznia?

Trasy rowerowe w pobliżu Cieszyna

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 35 km od Cieszyna, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 15 stycznia w Cieszynie ma być 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. W niedzielę 16 stycznia w Cieszynie ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 30%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 12,07 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 210 m

Suma podjazdów: 999 m

Suma zjazdów: 1 019 m

Trasę rowerową mieszkańcom Cieszyna poleca Ireneusz

Do pałacu w Rudołtowicach.

Pałac o dość tajemniczej przeszłości, bowiem nie jest dzisiaj możliwe ustalenie dokładnej daty jego powstania. Historia zabytkowej budowli rozpoczęła się więc albo po wojnie trzydziestoletniej, lub też sto lat później, gdy dobra tutejsze znajdowały się w posianiu hrabiego Józefa Zborowskiego.