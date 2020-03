Samorządy pomogą Szpitalowi Śląskiemu w Cieszynie kupić testy na koronawirusa

Prof. Zembala Wyjdziemy z pandemii poharatani, ale silniejsi

Liczę, że we wrześniu powoli wrócimy do normy. Ministerstwo Zdrowia zapowiada rekordowy wzrost zachorowań w kwietniu. Jakoś intuicja podpowiada mi, że jednak do tego nie dojdzie. Pamiętajmy też, że w czasach kryzysu rodzili się geniusze, nowe idee, nowe rozwiązania. Wierzę, że no...