Różowy Jeleń przed Zamkiem w Cieszynie - skąd on się tam wziął? Wyjaśniamy zagadkę ikonicznej figury

Kolorowy mieszkaniec Cieszyna

W nocy różowy jeleń rozświetla górę zamkową światłem wydobywającym się z jego środka. Z pewnością jednak wielu zadaje sobie pytanie: skąd on się w ogóle tam wziął? Wyjaśniamy!

Podróżujący jeleń

Różowy jeleń stoi w Cieszynie od 2005 roku. Sprowadziła go tu Ewa Gołębiowska, ówczesna dyrektorka Zamku Cieszyn, zachwycona figurami wykonanymi przed dwie warszawskie artystki: Hannę Kokczyńską i Luizę Marklowską. Zwierzak przywędrował do miasta nad Olzą z Warszawy, gdzie wcześniej stało kilka jego pierwowzorów - były one elementami wprowadzającymi więcej koloru na ulice stolicy.